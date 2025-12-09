মঙ্গলবারেও পতন শেয়ারবাজারে, ধাক্কা সামলে 72000 কোটির মুনাফা বিনিয়োগকারীদের

মঙ্গলবারেও পতন শেয়ারবাজারে, ধাক্কা সামলে 72000 কোটির মুনাফা বিনিয়োগকারীদের
By PTI
Published : December 9, 2025 at 5:43 PM IST
মুম্বই, 9 ডিসেম্বর: ভারতীয় শেয়ার বাজারে টানা দ্বিতীয় দিনেও, 9 ডিসেম্বর তীব্র পতন দেখা গিয়েছে। তবে, বিকেলে শেয়ারের ক্রয় এবং মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ শেয়ারের দর বৃদ্ধি বাজারকে তার ক্ষতির মুখ থেকে কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। বিএসই সেনসেক্স 436.41 পয়েন্ট বা 0.51 শতাংশ কমে 84,666.28-এর স্তরে বন্ধ হয়েছে। এদিকে নিফটি 120.90 পয়েন্ট বা 0.47 শতাংশ কমে 25,839.65-এর স্তরে বন্ধ হয়েছে।
মঙ্গলবারের লেনদেনে বিএসই মিডক্যাপ সূচক 0.60 শতাংশ এবং স্মলক্যাপ সূচক 1.27 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিনের লেনদেনে আইটি এবং টেলিকম শেয়ারের দামে সবচেয়ে বেশি পতন হয়েছে। ফার্মা এবং অটো শেয়ারগুলিও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে, পিএসইউ ব্যাঙ্ক, মিডিয়া, রাসায়নিক এবং রিয়েলটি শেয়ারগুলিতে জোর লেনদেন দেখা গিয়েছে।
বিনিয়োগকারীরা 72,000 কোটি টাকা আয় করেছেন
মিডক্যাপ এবং স্মলক্যাপ স্টকের বৃদ্ধির কারণে, মঙ্গলবারের লেনদেনে বিএসইতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির মোট বাজার মূলধন বেড়ে 464.93 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যা আগের ট্রেডিং দিনে ছিল 464.19 লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ, বিএসইতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন আজ প্রায় 72,000 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সোজা কথায়, বিনিয়োগকারীদের সম্পদ প্রায় 72,000 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
সেনসেক্সের এই 5টি স্টকের দর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে
বিএসই সেনসেক্সের 30টি স্টকের মধ্যে 8টি স্টক আজ দর বৃদ্ধির মুখ দেখেছে। এর মধ্যে, এটারনালের স্টকের দর সর্বোচ্চ 2.26 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরে, টাইটান, আদানি পোর্টস, ভারত ইলেকট্রনিক্স এবং বাজাজ ফিনসার্ভের স্টকের দর 0.36 শতাংশ থেকে 2.13 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধ হয়েছে।
এই 5টি সেনসেক্স স্টক সবচেয়ে বেশি পতনের সম্মুখীন হয়েছে
বিএসই সেনসেক্সের 30টি স্টকের মধ্যে 22টি সেনসেক্স স্টক লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। এই তালিকায় এশিয়ান পেইন্টস 1.67 শতাংশ পতনের সঙ্গে শীর্ষে ছিল। এদিকে, টেক মাহিন্দ্রা, এইচসিএল টেক, টাটা স্টিল এবং মারুতি সুজুকির স্টকের দর 0.85 শতাংশ থেকে 1.66 শতাংশ কমেছে।
52-সপ্তাহের সর্বোচ্চ উচ্চতায় 67 স্টক
আজ বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) মোট 4,331টি শেয়ারের লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে 2,617টি শেয়ারের দর বৃদ্ধির সঙ্গে বন্ধ হয়েছে আর 1,553টি শেয়ারের দরে পতন ঘটেছে। এছাড়াও, আজকের লেনদেনে 67টি শেয়ার তাদের নতুন 52-সপ্তাহের সর্বোচ্চ দর স্পর্শ করেছে।