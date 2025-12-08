শেয়ারবাজারে বড়সড় ধস ! কয়েক ঘণ্টায় 8 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি বিনিয়োগকারীদের

শেয়ারবাজারে বড়সড় ধস ! কয়েক ঘণ্টায় 8 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি বিনিয়োগকারীদের
8 ডিসেম্বর, সপ্তাহের প্রথম দিনেই শেয়ার বাজারে তীব্র পতন! মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিনিয়োগকারীদের প্রায় 8 লক্ষ কোটি টাকা ডুবে গিয়েছে৷
By PTI
Published : December 8, 2025 at 4:13 PM IST
মুম্বই, 8 অক্টোবর: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট কমানো, ব্যাঙ্কগুলিকে প্রায় 1.5 লক্ষ কোটি টাকার নগদ অর্থ সহায়তা এবং নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে সোমবার শেয়ার বাজারের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল৷ কিন্তু তা হয়নি। সোমবার শেয়ার বাজার এতটাই তীব্রভাবে পতনের সম্মুখীন হয় যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা প্রায় 8 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। এদিনের লেনদেনে, সেনসেক্স 800 পয়েন্টেরও বেশি পতনের সম্মুখীন হয়েছে৷ পাশাপশি, নিফটি 280 পয়েন্টেরও বেশি পতনের সম্মুখীন হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিগোর শেয়ার দরে পতন সোমবারের শেয়ারকারবারকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। এদিকে, ফেডারেল রিজার্ভ আগামী সপ্তাহে বৈঠক করছে, যেখানে 25 বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার স্থগিত করার জন্য চাপ দিতে পারে। এর ফলে, বিনিয়োগকারীরা সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করছেন। এর সঙ্গেই, রুপির দরে পতন এবং অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধিও আজ শেয়ার বাজারের ধসের অন্যতম কারণ।
রুপির দরে ক্রমাগত পতন
সোমবারের ট্রেডিং সেশনের শুরুতে ডলারের তুলনায় রুপির দাম 16 পয়সা কমে 90.11-এ দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, গত কয়েকদিন ধরে রুপির দাম ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে। এটি বাজারের পতনের একটি কারণ হতে পারে।
সেনসেক্স-নিফটির পতন
সোমবার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা গিয়েছে। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (BSE) মূল সূচক সেনসেক্স 805.47 পয়েন্ট কমে 84,906.90-এর স্তরে এসে থেমেছে। সোমবার, সেনসেক্স 85,624.84-এর স্তরে খোলে। শুক্রবার, সেনসেক্স 85,712.37-এর স্তরে বন্ধ হয়। তবে, সোমবার দুপুর 2টোয় সেনসেক্স প্রায় 745 পয়েন্ট কমে 84,969.11-এর স্তরে লেনদেন করেছে।
এদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (NSE) প্রধান সূচক, নিফটিও আজ উল্লেখযোগ্য পতনের সঙ্গে লেনদেন করেছে। এদিনের লেনদেনের সময় নিফটি 26,159.80-এর স্তরে খোলার পর প্রায় 280 পয়েন্ট কমে 25,922.10-এর স্তরে এসে থেমেছে। তবে, দুপুর 2টো নাগাদ নিফটি 253.60 পয়েন্ট কমে 25,932.60 এ লেনদেন করেছে।
বিনিয়োগকারীদের প্রায় 8 লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে
শেয়ার বাজারের এই পতনের ফলে বিনিয়োগকারীদেরও উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে বিএসইর বাজার মূলধনের উপর। শুক্রবার যখন শেয়ার বাজারে লেনদেন বন্ধ হয়, তখন বিএসইর বাজার মূলধন ছিল 4,70,96,826.75 কোটি টাকা। সোমবারের লেনদেনে তা কমে 4,63,01,207.86 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হল, সোমবারের লেনদেনের পর বিএসইর বাজার মূলধন 7,95,618.89 কোটি টাকা কমে গিয়েছে।