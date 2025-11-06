ETV Bharat / business

আগামী দু’বছরে গৌড়বঙ্গে হাজার কোটি বিনিয়োগের সম্ভাবনা, জানালেন চন্দ্রনাথ

বৃহস্পতিবার মালদায় সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফেলিসিয়েশন কনক্লেভ 2025 আয়োজিত হয়৷ সেখানেই একথা জানান রাজ্যের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা৷

MALDA SYNERGY 2025
মালদায় সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফেলিসিয়েশন কনক্লেভ 2025 (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 6, 2025 at 8:54 PM IST

মালদা, 6 নভেম্বর: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় আগামী দু’বছরে 1 হাজার 10 কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে৷ বৃহস্পতিবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফেলিসিয়েশন কনক্লেভ 2025 অনুষ্ঠানে একথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা৷

তিনি আরও জানান, সবকিছু ঠিকমতো চললে এসব শিল্পে প্রায় সাড়ে সাত হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে৷ তাঁর দাবি, বেশ কিছু শিল্পের জন্য একগুচ্ছ উদ্যোগ নিতে চলেছে তাঁর দফতর৷

আগামী দু’বছরে গৌড়বঙ্গে হাজার কোটি বিনিয়োগের সম্ভাবনা, জানালেন চন্দ্রনাথ (ইটিভি ভারত)

এদিনের সিনার্জিতে গৌড়বঙ্গের তিন জেলার ছ’শোরও বেশি শিল্পদ্যোগী অংশ নিয়েছিলেন৷ চন্দ্রনাথ সিন্‌হা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন, দফতরের সচিব রাজেশ পাণ্ডে, রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, সাংসদ মৌসম নুর, তিন জেলার জেলাশাসক, সভাধিপতি-সহ আরও অনেকে৷

চন্দ্রনাথ সিন্‌হা বলেন, “মালদা একসময় বাংলার রাজধানী ছিল৷ এই জেলায় নানা ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে৷ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে৷ তাই মালদাকে কেন্দ্র করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও আমরা শিল্পের উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করছি৷ শিল্পদ্যোগীরা এগিয়ে আসুন৷ সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে৷ শুনেছি, কোনও কারণে একাধিক শিল্প স্থাপনের ছাড়পত্র আটকে রয়েছে৷ আগামিকালই দফতরের কর্তারা সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন৷’’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসনকে জেলায় জেলায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন৷ তার সুফলও মিলছে৷ বাংলা আজ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে৷ এই জেলায় কৃষি থেকে শুরু করে অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে৷ এখানকার ফজলি আর লক্ষ্মণভোগ আম আমরা জিআই ট্যাগে আনতে পেরেছি৷ এই জেলার রেশম সুতোও জিআই ট্যাগ পেয়েছে৷ এতে এই দুই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকজন উপকৃত হবেন৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, চাঁচল ও উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘিতে ব্যাপক মাখনা চাষ হয়৷ প্রায় 36 হাজার হেক্টর জমিতে 32 হাজার মেট্রিক টনের বেশি মাখনা উৎপন্ন হয়৷ প্রতি বছর কয়েকশো কোটি টাকার মাখনার ব্যবসা হয়৷ এসব নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে৷”

মালদায় সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফেলিসিয়েশন কনক্লেভ 2025 (নিজস্ব ছবি)

এর পর চন্দ্রনাথ সিনহা গত দু’বছরে রাজ্য সরকার গৌড়বঙ্গের তিন জেলার শিল্পদ্যোগীদের জন্য কী কী করেছে, তার খতিয়ান তুলে ধরেন৷ মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্য সরকার গৌড়বঙ্গের তিন জেলার শিল্পদ্যোগীদের জন্য 10 হাজার 572 কোটি টাকা ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করেছে৷

তিনি জানান, বর্তমানে এই তিন জেলায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোগীর সংখ্যা প্রায় 1 লাখ 59 হাজার৷ এর মধ্যে মালদা জেলায় রয়েছেন 76 হাজার জন, উত্তর দিনাজপুরে 55 হাজার 767 জন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রয়েছেন 26 হাজার 959 জন৷ মালদার কালিয়াচকে বর্জ্য প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে 2 কোটি 76 লাখ টাকায় কমন ফেসিলিটি সেন্টার তৈরি হয়েছে৷ এতে উপকৃত হবে প্রায় তিন হাজার মানুষ৷

মন্ত্রী বলেন, ‘‘মালদা সিল্ক পার্কে দু’টি কমন ফেসিলিটি সেন্টার তৈরি হয়েছে৷ এই দু’টি সেন্টারে আমরা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিচ্ছি৷ এসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সেখানে সিল্ক ইয়ার্ড তৈরি করা হবে৷ সেখানে বিশ্বমানের রেশম সুতো তৈরি করা যাবে৷ কালিয়াচক কোকুন মার্কেটের দ্রুত আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে৷ রতুয়ায় কোকুন চাষের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে৷ মালদা ও মুর্শিদাবাদে দেশের সর্বোত্তম এফ-1 ও এফ-2 কোকুন উৎপাদনের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এছাড়া ইংরেজবাজার ব্লকে কার্পেট ক্লাটারের জন্য সাড়ে তিন একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে৷ সেখানে কাজ 30 শতাংশ এগিয়েও গিয়েছে৷ উত্তর দিনাজপুরে বর্তমানে প্রায় আড়াই লাখ মিটার স্কুল পোশাকের কাপড় বুনছেন ওই জেলার তাঁতশিল্পীরা৷ বালুরঘাটেও একটি সিল্ক পার্ক তৈরি করা হচ্ছে৷ তার জন্য জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে৷”

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, “2013-14 সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী সিনার্জি শুরু করেছেন৷ আমরাও 2025-26 সালে প্রতিটি জেলায় যাওয়ার চেষ্টা করছি৷ সিনার্জির জন্য মানুষ আরও সুবিধে পাচ্ছে৷ আগে কেউ কোনও দরখাস্ত করলে তাঁকে জেলা সদর অথবা কলকাতায় ছুটোছুটি করতে হতো৷ এখন দফতর জেলায় জেলায় আসছে৷ এতে দ্রুত কাজ হচ্ছে৷ শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সুবিধে জেলায় বসেই পাওয়া যাচ্ছে৷ এবং সেটা খুব দ্রুত৷ এসব কারণেই বাংলা আজ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে৷”

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, “চলতি বছর গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় প্রায় 893 কোটি টাকার শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব এসেছে৷ এটাই সিনার্জির ফল৷ সিনার্জির মূল উদ্দেশ্য হল, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট শিল্পদ্যোগীদের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান করা৷ এর মধ্যে যেমন জমির নানা সমস্যা রয়েছে, তেমনই রয়েছে ব্যাংক ঋণ, বিদ্যুৎ, জলের মতো সমস্যা৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী 2013 সাল থেকে সিনার্জি শুরু করেছেন৷ তাঁর এই চিন্তাধারার জন্যই এখন বাংলা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশে প্রথম স্থান লাভ করেছে৷ মালদা জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে৷ আশা করা যায়, সিনার্জির মাধ্যমে এই জেলার শিল্প আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে৷ কর্মসংস্থানও বাড়বে৷”

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বক্তব্য, “মানুষকে শিল্পপতি করে তোলার জন্য সিনার্জি মুখ্যমন্ত্রীর খুব ভালো উদ্যোগ৷ এর মাধ্যমে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়৷ তাঁকে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যায়৷ এক্ষেত্রে সরকারের তরফে তাঁদের সহায়তা করা হয়৷ বর্তমানে দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে৷ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে৷ চাকরির ক্ষেত্র সীমিত হয়ে যাচ্ছে৷ এই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ব্যবসা করতে চাইলে আমরা তাঁদের দিকে সিনার্জির মাধ্যমে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি৷ এতে বেকারত্বের জ্বালা থেকে তাঁরা মুক্ত হবেন৷”

CHANDRANATH SINHA
GAURBANGA
মালদায় সিনার্জি
চন্দ্রনাথ সিনহা
MALDA SYNERGY 2025

