ডিপিএল-এ আরও একটি ইউনিট তৈরি হতে চলেছে, খুশি কর্মীরা
2024 সালের লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে ডিপিএল পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এবার সেই প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়িত হওয়ার পথে৷
Published : October 21, 2025 at 5:05 PM IST
দুর্গাপুর, 21 অক্টোবর: আরও একটি ইউনিট বৃদ্ধি পেতে চলেছে দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড বা ডিপিএল-এ৷ এই তাপবিদ্যুৎ কারখানায় নয় নম্বর ইউনিট তৈরি করার পরিকল্পনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার৷ ডিপিএলের একটি সূত্র মারফত এমনই খবর মিলেছে৷ যে খবর প্রকাশ্যে আসতেই খুশি কর্মীরা৷ তাঁদের আশা, নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে এই সংস্থা৷
যদিও ডিপিএল নিয়ে আশার আলো বছর দেড়েক আগেই আগেই দেখিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে এই সংস্থার পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি৷ তখন ডিপিএল-এর কল্পতরু ময়দানের সভা থেকে বলেছিলেন, ‘‘ডিপিএল কারখানাকে পুনরুজ্জীবিত করতে 800 কোটি টাকা ব্যয় করতে চলেছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে 400 কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি।’’
ভোটের ময়দানে নেমে নেতা-নেত্রীরা অনেক প্রতিশ্রুতি দেন৷ ভোট পার হলেই ভুলে যান সেই প্রতিশ্রুতির কথা৷ সময় যত এগোয়, তত সাধারণ মানুষও বিস্মৃত হন৷ এক্ষেত্রেও পরিস্থিতি তেমনই হয়েছিল৷ ভোটের পর বছর পেরিয়ে সময় আরও কয়েকমাস এগিয়ে গিয়েছে৷ মাস কয়েক পরই বিধানসভা ভোট হবে রাজ্যে৷ সেই আবহেই ডিপিএল-এর আরও একটি ইউনিট বৃদ্ধির খবর পেয়ে অনেকেই ধন্যবাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে৷ তাঁদের বক্তব্য, কথা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
পাশাপাশি নতুন ইউনিট তৈরি হলে অনেকের চাকরি হবে৷ অনেক কর্মী, যাঁদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এই সংস্থার দুই কর্মী স্বরূপ ও আশিসকুমার মিত্র৷ তাঁরা বলেন, ‘‘দারুন খবর যে নতুন করে 9 নম্বর ইউনিট তৈরি হবে। এটা হলে, তা দুর্গাপুরের জন্য অত্যন্ত সুসংবাদ। বেকারদের চাকরি হবে। দুর্গাপুর আবার জেগে উঠবে। এই কারখানার উৎপাদিত বিদ্যুৎ আশপাশের শিল্পতালুকগুলিকে বিদুৎ জোগান দিলে সেই কারখানাগুলো সমৃদ্ধ হবে।’’
দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড বা ডিপিএল দুর্গাপুরের প্রথম কারখানা৷ 1961 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে এই কারখানার পথচলা শুরু৷ বাম আমলে এই কারখানা ক্রমশ রুগ্ন হতে শুরু করে৷ নিরুপম সেন যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় ডিপিএল-কে পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন৷ কারখানার অধিগৃহীত ফাঁকা জমি বিক্রি করে দেওয়ার কথাও তিনি জানিয়েছিলেন৷
বাম আমলে এই কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়লেও ওই সময়েই ডিপিএল-এর সাত ও আট নম্বর ইউনিট তৈরি হয়৷ এখন মূলত ওই ইউনিট দু’টিতেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়৷ সাত নম্বর ইউনিটে 600 ও আট নম্বর ইউনিটে 650 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়৷ নয় নম্বর ইউনিট চালু হলে সেখানে 660 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে৷ এতে বিদ্যুতের উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনই কর্মংস্থানও বাড়বে৷ তাছাড়া অনেকে আবার এই কারখানায় ফিরতে পারবেন৷ কারণ, রুগ্ন দশার জন্য অনেক কর্মীকে অন্যত্র ট্রান্সফার করা হয়েছিল৷ নয়া ইউনিট চালু হলে সেই কর্মীরা আবার এই কারখানার আশার সুযোগ পাবেন৷
এখন প্রশ্ন হল, কবে চালু হবে এই নয়া ইউনিট? কারণ, দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেডের যখন টালমাটাল অবস্থা, সেই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্যাবিনেটের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মলয় ঘটক ও প্রদীপ মজুমদারকে নিয়ে বৈঠক৷ করেন৷ সেই থেকেই ডিপিএল-কে বাঁচানোর পরিকল্পনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার৷ সেই পরিকল্পনার কথাই প্রায় দেড় বছর আগে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে বলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী৷
তাই কবে ডিপিএল-এর নয় নম্বর ইউনিট তৈরির বিষয়টি কবে বাস্তবায়িত হয়, সেটাই এখন দেখার৷ এই নিয়ে দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেডের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক স্বাগতা মিত্র বলেন, "নতুন করে ডিপিএল কারখানায় 9 নম্বর ইউনিট তৈরির সম্ভাবনার কথা শুনেছি। তবে সরকারিভাবে এখনও তা জানানো হয়নি।"
