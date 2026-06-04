বকেয়া ডিএ-ডিআর মেটানো শুরু নবান্নের, জারি নির্দেশিকা
বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য সুখবর দিল রাজ্য সরকার
Published : June 4, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া থাকা মহার্ঘ ত্রাণ (ডিয়ারনেস রিলিফ বা ডিআর) এবং মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মেটাতে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। 2008 সাল থেকে 2015 সালের মধ্যবর্তী সময়ের এই বিপুল বকেয়া অর্থ রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। নবান্নের তরফ থেকে গত 29 মে জারি করা এক নির্দেশিকার পরেই এই অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়াটি গতি পেয়েছে বলে অর্থ দফতর সূত্রে খবর।
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত 2008 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত যে ডিআর বা মহার্ঘ ত্রাণ বকেয়া ছিল, তা এখন মেটানো হচ্ছে। তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে অনেক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী বা পেনশনভোগী ইতিমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। সেই সব ক্ষেত্রে তাঁদের বকেয়া অর্থ ঠিক কাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং তার প্রক্রিয়া কী হবে, তা নিয়ে একটি প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এই সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার আগেই নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করে। সেই নিয়ম মেনেই এবার মৃত কর্মীদের মনোনীত ব্যক্তি (নমিনি) বা আইনি উত্তরাধিকারীদের এই বকেয়া টাকা দেওয়া হচ্ছে।
নবান্নের জারি করা ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যদি সংশ্লিষ্ট দফতরে কোনও মৃত পেনশনভোগীর মনোনীত ব্যক্তির নাম আগে থেকেই সরকারি খাতায় নথিভুক্ত থাকে, তবে সরাসরি তাঁকেই এই বকেয়া অর্থ প্রদান করা হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বর্তমান পারিবারিক পেনশনভোগী ও মনোনীত ব্যক্তি একই। এমনটা হলে কোনোরকম বাড়তি জটিলতা ছাড়াই সরাসরি ওই ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
অন্যদিকে, যদি কোনও ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তির তথ্য সরকারি দফতরে উপলব্ধ না থাকে, তবে আইনি উত্তরাধিকারীদের প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত নথির পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের পরেই বকেয়া অর্থ প্রদান করা হবে বলে রাজ্য সরকারের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে।
ডিআর-এর পাশাপাশি রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতাও (ডিএ) মেটাতে শুরু করেছে সরকার। নবান্নের অর্থ দফতর সূত্রে খবর, গত শুক্রবার থেকেই এই বকেয়া ডিএ-র অর্থ প্রদানের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রেও 2008 সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে 2015 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বাবদ যে টাকা বকেয়া ছিল, আপাতত সেটাই মেটানো হচ্ছে।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতা কাটিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য বহু পুরনো বকেয়া মেটানোর এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে রাজ্যের বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও তাঁদের পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। দ্রুত যাতে সকলের কাছে তাঁদের প্রাপ্য অর্থ পৌঁছে যায়, তা নিশ্চিত করতে নজরদারি চালাচ্ছে অর্থ দফতর।