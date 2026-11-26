1,540 জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট নিয়োগ, বড় ঘোষণা স্টেট ব্যাঙ্কের
State Bank of India Recruitment News: দেশের অন্যতম বৃহত্তম সংস্থা এসবিআই-এ বর্তমানে মোট 2.47 লক্ষ কর্মী কর্মরত । এবার সুযোগ আপনার সামনে ৷
By PTI
Published : November 26, 2026 at 4:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জমে থাকা শূন্যপদগুলি (ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি) পূরণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষিত ক্যাটাগরি থেকে 1,540 জন জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট নিয়োগ করা হচ্ছে । বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) ৷
এক বিবৃতিতে এসবিআই জানিয়েছে, 2027 অর্থবর্ষের মধ্যে ক্ল্যারিক্যাল ও অফিসার ক্যাডারে প্রায় 11 থেকে 12,000 কর্মী নিয়োগের যে বৃহত্তর পরিকল্পনা ব্যাঙ্কটি নিয়েছে, এটি তারই একটি অংশ ।
এই নিয়োগ পরিকল্পনাটি ব্যাঙ্কের বৃদ্ধির লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । এর আওতায় চলতি বছরে স্টেট ব্যাঙ্ক তাদের শাখা নেটওয়ার্ক আরও 200 থেকে 250টি নতুন শাখা যুক্ত করে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা করেছে ।
এই বিষয়ে এসবিআই-এর চেয়ারম্যান সি এস শেট্টি বলেন, "ব্যাঙ্কটি সুসংগঠিত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মেধাবীদের গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে । আমাদের লক্ষ্য হল এমন একটি ভবিষ্যৎ-উপযোগী কর্মী বাহিনী তৈরি করা, যারা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সদ্ব্যবহার করে গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে ।"
তিনি আরও জানান, সরকারি নির্দেশনার আলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমে থাকা শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে এই বিশেষ নিয়োগ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এসবিআই ।
সি এস শেট্টির আরও সংযোজন, "এই উদ্যোগটি আমাদের সেই অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন—যা প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করে, বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করে এবং যোগ্য প্রার্থীদের এসবিআই পরিবারের অংশ হওয়ার সুযোগ করে দেয়, যাতে তারা দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারেন ।"
এসবিআই-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কাস্টমার সাপোর্ট ও সেলস বিভাগে নতুন এই জুনিয়র অ্যাসোসিয়েটদের অন্তর্ভুক্তির ফলে গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে । এটি শাখার কার্যক্রমকে আরও দক্ষ করে তুলবে এবং ব্যাঙ্কের বিশাল নেটওয়ার্কজুড়ে গ্রাহকদের জন্য সহজলভ্য, দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে ।
এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে 16 সেপ্টেম্বর একটি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং 29 অক্টোবর মূল পরীক্ষা (মেইন এক্সামিনেশন) অনুষ্ঠিত হয় ৷ এসবিআই দেশের অন্যতম বৃহত্তম নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বর্তমানে মোট 2.47 লক্ষ কর্মী কর্মরত রয়েছেন ।