ইন্ডিগো সঙ্কটে উদ্যোগ স্পাইসজেটের, দৈনিক আরও 100 ফ্লাইট বাড়ানোর পরিকল্পনা
ইন্ডিগো সঙ্কটের মধ্যে, স্পাইসজেট শীতের মরশুমের জন্য তাদের পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য প্রতিদিন 100টি অতিরিক্ত ফ্লাইট যুক্ত করার কথা জানিয়েছে।
মুম্বই, 10 ডিসেম্বর: বুধবার ইন্ডিগো সঙ্কট নবম দিনে পড়লেও, পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর অসংখ্য ফ্লাইট বাতিলের ফলে যাত্রীরা চরম সমস্যা ও হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতির আলোকে, কেন্দ্রীয় সরকার বিমান সংস্থার কার্যক্রমে 10 শতাংশ হ্রাস করার নির্দেশ দিয়েছে। এর অর্থ হল ইন্ডিগোকে তাদের নির্ধারিত শীতকালীন সময়সূচিতে 10 শতাংশ কম ফ্লাইট পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে বর্ধিত চাহিদা এবং যাত্রী সমস্যার প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় বিমান সংস্থা স্পাইসজেট শীতের মরশুমের জন্য তাদের পরিষেবা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে৷ বিমান পরিবহণ বাজারে বর্তমান সক্ষমতা সঙ্কটের মোকাবেলায় প্রতিদিন আরও 100টি ফ্লাইট চালানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। এই মুহূর্তে (শীতের মরশুমে) প্রতিদিন 224টি ফ্লাইট চালায় স্পাইসজেট ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (DGCA)-এর অনুমতি পেলে এই সংখ্যাই বেড়ে 324 হয়ে যাবে এই দেশীয় বিমান সংস্থার৷
স্পাইসজেট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ রুটে বিমান ভ্রমণের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত ফ্লাইট চালু করা হচ্ছে। নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন পাওয়ার পর নতুন ফ্লাইটগুলি তালু করা হবে। ইন্ডিগোতে চলা সঙ্কটের মধ্যে বিমান পরিবহণ শিল্পে সক্ষমতা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে যে, তারা গত দুই মাসে 17টি বিমান সক্রিয় পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ডাম্প-লিজড বিমান এবং তাদের নিজস্ব পুরানো বিমান যা পুনরায় পরিষেবায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
স্পাইসজেটের মতে, দুই মাসে 17টি বিমান সক্রিয় পরিষেবায় সংযোজন সংস্থাকে উচ্চ-চাহিদাপূর্ণ রুটে অতিরিক্ত পরিষেবা দিতে এবং তাদের বিমান পরিবহণের নেটওয়ার্ককে আরও নমনীয় করতে সহায়তা করবে। বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, স্পাইসজেট তাদের পরিষেবায় আরও বেশি বিমান অন্তর্ভুক্ত করার, বিমানের ব্যবহার সর্বাধিক করার এবং উন্নত পরিকল্পনার মাধ্যমে সংযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায়।
ইন্ডিগো সঙ্কটের মধ্যে স্পাইসজেটের শেয়ারের দামেও ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গিয়েছে। 10 ডিসেম্বর, কোম্পানির শেয়ারের দাম প্রায় 5 শতাংশ বেড়ে 36 টাকায় পৌঁছেছে। মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশনের মধ্যেই স্পাইসজেটের শেয়ারের দাম 19 শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। বুধবার দুপুর 12টা 55 মিনিটে স্পাইসজেটের শেয়ারের দাম বিএসইতে 1.5 শতাংশ বেড়ে 34 টাকায় লেনদেন করেছে।