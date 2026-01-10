ETV Bharat / business

ভেনেজুয়েলা সঙ্কটে দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্যে ভাটা, 200 কোটির ক্ষতি ​​ভারতীয় রফতানিকারকদের

সাম্প্রতিক দিনগুলিতে দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলে ওষুধ, সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং খাদ্যপণ্য-সহ ভারতের রফতানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

South American Trade Freezes
ভেনেজুয়েলা সঙ্কটে দক্ষিণ আমেরিকায় 200 কোটির ক্ষতি (ছবি: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 10, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
কানপুর, 10 জানুয়ারি: ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের ভারতের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব এখনও সেভাবে বোঝা না গেলেও বাণিজ্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ক্ষতির ইঙ্গিত মিলেছে ৷ ভেনেজুয়েলা সঙ্কটে দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্য একরকম থমকেই গিয়েছে ৷ এর ফলে ​​ভারতীয় রফতানিকারকদের প্রায় 200 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে ভারতের রফতানি ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে ভারত এই অঞ্চলে ওষুধ, নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং খাদ্যপণ্য রফতানি করে ৷ কিন্তু, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এই বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটি উত্তর প্রদেশের রফতানিকারকদের জন্য একটি কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO)-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অলোক শ্রীবাস্তব বলেছেন যে, যদিও ভারত থেকে সরাসরি ভেনিজুয়েলায় বিপুল পরিমাণ পণ্য রফতানি না-ও হতে পারে, তবে ভেনেজুয়েলা সঙ্কটে টোগো ও ব্রাজিলের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিতে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হয়েছে। এই দেশগুলিতে পণ্য সরবরাহ করতে না পারাটা ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের রফতানিকারকদের জন্য, একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অলোক শ্রীবাস্তবের মতে, ভারত বর্তমানে এই অঞ্চলে ওষুধ, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, তৈরি পোশাক এবং কিছু খাদ্যপণ্য রফতানি করে। তিনি আরও বলেন, “ভেনেজুয়েলায় ভারতের রফতানি তুলনামূলকভাবে কম হলেও, ব্রাজিল একটি বড় বাজার। প্রায় 200 থেকে 500 কোটি টাকার অর্ডার বর্তমানে আটকে আছে। প্রতি বছর 1000 কোটি টাকার পণ্য রফতানি করা হয় এখানে। প্রায় এক মাস ধরে অর্ডারগুলি প্রক্রিয়া করা হয়নি, যার ফলে আনুমানিক 200 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

শ্রীবাস্তব আরও বলেন যে ব্রাজিল একটি বড় বাজার, এবং কানপুরের অনেক পণ্য সরাসরি ব্রাজিলে রফতানি করা হয়। এর মধ্যে চামড়ার পণ্য, ব্যাগ এবং জুতো অন্তর্ভুক্ত। ভেনিজুয়েলার পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রফতানিকারকদের আপাতত অপেক্ষা করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। চামড়ার ব্যবসায়ী প্রেরণা ভার্মা বলেন যে, রাজ্যের রফতানিকারকরা বেশ কয়েক মাস ধরে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ভেনিজুয়েলার সঙ্কট তাদের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা আশা করেন যে সরকার সহায়তা প্রদান করবে।

কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মুখতারুল আমিন পরামর্শ দিয়েছেন যে, ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রফতানিকারকদের উচিত টোগো ও ব্রাজিলের মতো অন্যান্য দেশের ওপর মনোযোগ দেওয়া।

