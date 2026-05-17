তুঙ্গে ফ্ল্যাটের চাহিদা ! তবু কলকাতায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সামগ্রিক মন্দা, কেন ?

তুঙ্গে ফ্ল্যাটের চাহিদা ! তবু কলকাতায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় সামগ্রিক মন্দা, কেন ?
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2026 সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় মোট 4,796টি রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।
Published : May 17, 2026 at 5:38 PM IST
কলকাতা, 17 মে: গত বছরের তুলনায় বিক্রিতে কিছুটা ভাটা পড়লেও, কলকাতার আবাসন বাজারে এক নতুন এবং স্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ক্রেতাদের মধ্যে এখন বড় এবং খোলামেলা ফ্ল্যাট কেনার ঝোঁক অনেকটাই বেশি। সম্পত্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান 'নাইট ফ্র্যাঙ্ক ইন্ডিয়া' (Knight Frank India)-র সদ্য প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যানে এই তথ্যই উঠে এসেছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2026 সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় মোট 4 হাজার 796টি রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। গত বছর, অর্থাৎ 2025 সালের এপ্রিল মাসের তুলনায় এই রেজিস্ট্রেশনের হার প্রায় 6 শতাংশ কম। শুধু বার্ষিক হিসেবই নয়, মাসের নিরিখেও এই হার কিছুটা নিম্নমুখী। গত মার্চ মাসের (2026) তুলনায় এপ্রিলে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের হার 5 শতাংশ কমেছে।
কেন এই মন্দা ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পিছনে মূলত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, গত বছর এই সময়ে বাজারে বিক্রির পরিমাণ ছিল যথেষ্ট বেশি, যার ফলে একটি 'হাই বেস এফেক্ট' (High Base Effect) তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সাধারণত অর্থবর্ষের শেষে, অর্থাৎ মার্চ মাসে রিয়েল এস্টেট বাজারে ফ্ল্যাট কেনাবেচার একটি বড় ধাক্কা থাকে। অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার পর, এপ্রিল মাসে লেনদেনের পরিমাণ একটি স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল ছন্দে ফিরে আসে। সেই স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়ার জন্যই এপ্রিল মাসে রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা কিছুটা কমেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, শহরের আবাসন বাজারের ভিত যথেষ্ট মজবুত রয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
সামগ্রিকভাবে রেজিস্ট্রেশন কমার এই পরিসংখ্যানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বাজারের একটি ইতিবাচক দিক। ছোট ফ্ল্যাটের জায়গা ক্রমশ দখল করে নিচ্ছে মাঝারি ও বড় আকারের ফ্ল্যাট। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, 501 থেকে 1000 বর্গফুটের (Square Feet) ফ্ল্যাটগুলি ক্রেতাদের কাছে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে হওয়া মোট রেজিস্ট্রেশনের 59 শতাংশই হয়েছে এই নির্দিষ্ট আয়তনের ফ্ল্যাটগুলির ক্ষেত্রে। যা গত বছর একই সময়ে ছিল মাত্র 43 শতাংশ। এর পাশাপাশি, 1000 বর্গফুটের বেশি আয়তনের অর্থাৎ বড় ফ্ল্যাটের বিক্রিও বার্ষিক নিরিখে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট, ক্রেতারা এখন অনেক বেশি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক বাসস্থানের দিকে ঝুঁকছেন।
ছোট ফ্ল্যাটে অনীহা
বড় বাড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ছোট আকারের ফ্ল্যাটের বিক্রির উপর। নাইট ফ্র্যাঙ্ক ইন্ডিয়ার রিপোর্ট বলছে, 500 বর্গফুটের নিচে থাকা ছোট ফ্ল্যাটের চাহিদা শহরে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। গত বছর, অর্থাৎ 2025 সালের এপ্রিল মাসে মোট রেজিস্ট্রেশনের 53 শতাংশ ছিল এই ছোট ফ্ল্যাটগুলির দখলে। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে, 2026 সালের এপ্রিলে তা একধাক্কায় কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র 30 শতাংশে।
এগিয়ে উত্তর কলকাতা
কলকাতার মানুষের জীবনযাত্রা এবং বাসস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে রদবদল একটি গুণগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকাগুলির মধ্যে কোন কোন জায়গায় ফ্ল্যাটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি ? তাও ধরা পড়েছে ওই রিপোর্টে ৷ পরিসংখ্যান বলছে, ফ্ল্যাট কেনাবেচার ক্ষেত্রে শহরের অন্য অংশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছে উত্তর কলকাতা। শহরের মোট ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের 39 শতাংশই সম্পন্ন হয়েছে উত্তর কলকাতা এবং উত্তর শহরতলির বিভিন্ন অঞ্চলে। দমদম, খড়দা, বরানগর এবং বারাসতের মতো এলাকাগুলিতে ফ্ল্যাট কেনার প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছে ক্রেতাদের মধ্যে। উত্তর কলকাতার ঠিক পরেই অবস্থান করছে দক্ষিণ কলকাতা। মোট রেজিস্ট্রেশনের 34 শতাংশ হয়েছে এই অঞ্চলে। অর্থাৎ, উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতা মিলিয়েই শহরের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে গত এপ্রিল মাসে।
নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক হিসেব করলে ফ্ল্যাট বিক্রির ক্ষেত্রে তালিকার একেবারে শীর্ষে রয়েছে দমদম। গত এপ্রিলে শুধুমাত্র দমদম এলাকাতেই 348টি ফ্ল্যাটের সেল ডিড (Sale Deeds) বা চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রি হয়েছে। এরপরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজারহাট ৷ সেখানে 298টি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ৷ তৃতীয় স্থানে থাকা খড়দহে 277টি ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি হয়েছে। এই এলাকাগুলি ছাড়াও সোনারপুর, বেহালা, ঠাকুরপুকুর এবং যাদবপুর ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় উপরের দিকেই রয়েছে।
কলকাতার আবাসন বাজারের এই পরিবর্তিত চিত্র নিয়ে বেশ আশাবাদী নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা। শহরের অন্যতম প্রখ্যাত নির্মাণ সংস্থা মার্লিন গ্রুপের (Merlin Group) ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাকেত মোহতা বলেন, "এপ্রিল মাসের রেজিস্ট্রেশনের এই রিপোর্ট প্রমাণ করছে যে কলকাতার আবাসন বাজার ধীরে ধীরে অনেক বেশি প্রশস্ত এবং বড় বাড়ির দিকে ঝুঁকছে। ক্রেতারা এখন প্রিমিয়াম বা অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত বাসস্থানের খোঁজ করছেন, যা বর্তমান সময়ে শহরের রেসিডেন্সিয়াল সেক্টরের অন্যতম প্রধান একটি ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।"