রেকর্ড উচ্চতায় রুপোর দর ! পেরিয়ে গেল আড়াই লাখের গণ্ডি

রেকর্ড উচ্চতায় রুপোর দর ! পেরিয়ে গেল আড়াই লাখের গণ্ডি
রুপোর দাম রেকর্ড সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বাজারের ভবিষ্যত সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার জেরে সোনা-রুপোর দামের এই ঊর্ধ্বমুখী গতি৷
Published : January 6, 2026 at 8:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 জানুয়ারি: মঙ্গলবার ভারতীয় সোনা-রুপোর বাজারে ঐতিহাসিক উত্থান দেখা দিয়েছে, যার মূল কারণ হল শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চাহিদা এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি। দিল্লির স্পট মার্কেটে রুপোর দাম প্রতি কেজির দর 2.51 লক্ষ টাকা সীমা অতিক্রম করেছে৷ 2026 সালের প্রথম মাত্র 5 দিনেই ভারতে রুপোর দাম প্রায় 18,000 টাকা বেড়েছে।
অন্যদিকে, সোনার দামও প্রতি 10 গ্রামে 1,41,500 টাকার নতুন সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছে। নিরাপদ সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি এবং মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের নীরব অবস্থানের কারণে দাম বেড়েছে।
বুলিয়ন বাজারে রুপোর দামে ব্যাপক উত্থান দেখা গিয়েছে। অল ইন্ডিয়া সরাফা অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে রুপোর দাম 7,000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, রুপো প্রতি কেজিতে (সকল কর-সহ) 2,51,000 টাকার রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে। এটি টানা তৃতীয় দিন যখন রুপোর দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। আগের ট্রেডিং সেশনে এটি 2,44,000 টাকায় বন্ধ হয়েছিল।
রুপোর দামে তীব্র উত্থান এই প্রথমবার নয়
2025 সালে, রুপোর দাম 170 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ 1,46,302 টাকা। 31 ডিসেম্বর 2024 তারিখে, এক কেজি রুপোর দাম ছিল 86,017 টাকা, যা এই বছরের শেষ দিনে প্রতি কেজিতে 2,29,433 টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে রুপোর দামে এত তীব্র উত্থান এই প্রথমবার নয়। 1980 এবং 2011 সালেও বিশ্বব্যাপী রুপোর দাম রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল৷
1980 সালে এক বছরের মধ্যে রুপোর দাম প্রায় 713 শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। তবে ওই একই বছরের শেষের দিকে রুপোর দর 90 শতাংশ কমে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে৷
2011 সালের এপ্রিলের মধ্যে, রুপোর দাম প্রতি আউন্স 48.7 ডলারে পৌঁছে যা 1980 সালের পর 31 বছরের মধ্যে সর্বকালের সর্বোচ্চ। তবে, 2011 সালের এপ্রিলের পর, রুপোর চাহিদাও হ্রাস পায়।
ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রভাব
প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন যে, যদি কারাকাস তার তেল ব্যবসা উন্মুক্ত করার এবং মাদক পাচার দমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করতে থাকে, তবে আরও হামলা চালানো হবে। একই সঙ্গে তিনি অবৈধ মাদক প্রবাহের জন্য কলম্বিয়া ও মেক্সিকোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন।
মেহতা ইকুইটিজ লিমিটেডের কমোডিটিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল কালান্ত্রির মতে, কলম্বিয়া, কিউবা এবং মেক্সিকোতে মাদকের চালানের বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকি বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের উপর আরও প্রভাব ফেলেছে। এই সমস্ত পরিস্থিতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট রুপোর দাম আরও বেড়েছে এবং প্রতি আউন্সে 1.75 ডলার বা 2.28 শতাংশ বেড়ে 78.36 ডলারে দাঁড়িয়েছে।