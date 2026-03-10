ETV Bharat / business

ফের ঊর্ধ্বমুখী রুপোর দর, একধাক্কায় সাড়ে 10 হাজার টাকা বাড়ল দাম

গত 11 দিন ধরে সোনা ও রুপোর দাম একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ওঠানামা করছে। এর ফলে বাজারের স্পষ্ট প্রবণতা আন্দাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Silver Price Hike
রুপোর দর একধাক্কায় সাড়ে 10 হাজার টাকা বাড়ল (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : March 10, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 10 মার্চ: মঙ্গলবার ফিউচার ট্রেডে রুপোর দর প্রতি কেজিতে 10442 টাকা বেড়ে 2 লক্ষ 77 হাজার টাকায় পৌঁছেছে ৷ কারণ, বিশ্ব বাজারে মার্কিন ডলারের দুর্বলতার কারণে মূল্যবান ধাতুগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX), মে মাসের ডেলিভারিতে রুপোর দাম 10,442 টাকা বা প্রায় 4 শতাংশ বেড়ে 2 লক্ষ 77 হাজার 602 টাকায় পৌঁছেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ডলারের পতন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নত মনোভাবের কারণে আগের অধিবেশনে পতনের পর রুপোর দাম আবারও বেড়েছে।

বিদেশের বাজারে, মে মাসের চুক্তির জন্য রুপোর ফিউচার নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্সে 5.07 মার্কিন ডলার বা 6 শতাংশ বেড়ে 89.59 মার্কিন ডলারে লেনদেন হয়েছে। অগমন্টের গবেষণা প্রধান রেনিশা চেইনানি বলেন, "আগের অধিবেশনে রুপোর দাম 80 মার্কিন ডলারের নিচে কিছুক্ষণের জন্য নেমে যাওয়ার পর, মার্কিন ডলারের পতনের ফলে রুপোর দাম আবার 90 মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে ।"

চেইনানির মতে, ইরান সংঘাত প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা সময়ের চেয়ে দ্রুত শেষ হতে পারে বলে প্রত্যাশা বেড়েছে, ডলারের নিরাপদ আশ্রয়স্থলের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে মূল্যবান ধাতুগুলি পুনরুদ্ধারের সুযোগ পেয়েছে।

সোমবার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ইরানে সামরিক অভিযান সমাপ্তির পথে। তিনি তেল-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার উপর সম্ভাব্য ছাড় এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে ট্যাঙ্কারগুলিকে এসকর্ট করার জন্য মার্কিন নৌবাহিনীর পরিকল্পনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন, যার লক্ষ্য অপরিশোধিত তেলের প্রবাহ স্থিতিশীল করা এবং জ্বালানির দামের তীব্র বৃদ্ধি রোধ করা।

গত 11 দিন ধরে সোনা ও রুপোর দাম একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ওঠানামা করছে। একদিন দাম বাড়ছে তো পরের দিনই দাম কমে যাচ্ছে ৷ এর ফলে বাজারের স্পষ্ট প্রবণতা আন্দাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, মঙ্গলবার রুপোর দরে তীব্র উত্থান ইঙ্গিত দেয় যে, বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার প্রভাব এখন মূল্যবান ধাতুগুলির উপর পড়তে শুরু করেছে।

রেনিশা চেইনানি বলেন, "বিনিয়োগকারীরা এখন আসন্ন মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি সূচকগুলির উপর মনোযোগ দিচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে উপভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) এবং ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (PCE) মূল্য সূচক, যা মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা এবং সম্ভাব্য মুদ্রানীতির দিকনির্দেশ সম্পর্কে আরও সঙ্কেত দেবে।"

  1. রেকর্ড দর থেকে 1.50 লাখ টাকা সস্তা রুপো; প্রায় দেড় হাজার টাকা পড়ল সোনার দাম
  2. পরপর 2 দিন দরপতন ! 1320 টাকা সস্তা হল সোনা, 7100 টাকা কমেছে রুপোর দর

TAGGED:

SILVER FUTURE PRICE
SILVER PRICE
রুপোর দাম
SILVER PRICE HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.