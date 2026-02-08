ETV Bharat / business

এক লক্ষ টাকারও বেশি সস্তা হল রুপো, সোনার দামেও পতন অব্যাহত

রুপোর দাম তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দর থেকে প্রায় 1 লক্ষ 35 হাজার টাকা কমেছে ৷ অন্যদিকে, সোনার দরও প্রতি 10 গ্রামে প্রায় 3,650 টাকা কমেছে।

Gold Silver Price Drop
রুপোর দাম তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দর থেকে প্রায় 1 লক্ষ 35 হাজার টাকা কমেছে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 8, 2026 at 5:03 PM IST

নয়াদিল্লি, 8 ফেব্রুয়ারি: দেশজুড়ে সোনা ও রুপোর দাম ক্রমাগত ওঠানামা করছে, যা বিনিয়োগকারীদের বিচলিত করে দিচ্ছে। বাজেটের আগে সোনা ও রুপোর দাম দ্রুত গতিতে বাড়লেও, এখন প্রায় একই গতিতে কমছে। গত সপ্তাহে সোনা ও রুপো তাদের রেকর্ড সর্বোচ্চ দাম থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

এই দুই মূল্যবান ধাতুর হঠাৎ তীব্র পতন বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। গত পাঁচটি ব্যবসায়িক দিনে, রুপোর দাম তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দর থেকে প্রায় 1 লক্ষ 35 হাজার টাকা কমেছে ৷ অন্যদিকে, সোনার দরও প্রতি 10 গ্রামে প্রায় 3,650 টাকা কমেছে।

রুপোর দাম ক্রমাগত কমছে

গত বছর থেকে 2026 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রুপোর দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 29 জানুয়ারি, প্রথমবারের মতো 1 কেজি রুপোর দাম 4 লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। সেই সময়, রুপো প্রতি কেজিতে তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দর 4,20,048 টাকা ছিল। কিন্তু, তারপর থেকে রুপোর দাম ক্রমাগত কমছে। বর্তমানে এক কেজি রুপোর দাম 2,85,000 টাকা। অর্থাৎ, রুপোর দর প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা কমেছে।

Gold Silver Price Drop
এক লক্ষ টাকারও বেশি সস্তা হল রুপো, সোনার দামেও পতন অব্যাহত (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)

গত সপ্তাহে সোনার দাম কমেছে। এই সময়ের মধ্যে, 24 ক্যারেট সোনার দাম প্রায় 3,650 টাকা কমেছে। রুপোর দাম প্রায় 65,000 টাকা কমেছে। গত সপ্তাহে সোনার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। 24 ক্যারেট সোনার দাম প্রায় 3,980 টাকা কমেছে, তবে 22 ক্যারেট সোনার দামও প্রায় 3,650 টাকা কমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব দেশীয় বাজারের সোনার দামের উপরও পড়ছে। বিদেশে সোনার বর্তমান দাম কম থাকার কারণে ভারতেও এই ধাতুর দাম কমেছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম

আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট সোনার দাম প্রতি আউন্সে 4,800 ডলারের নিচে নেমে এসেছে। এই পতনের মূল কারণ ছিল মার্কিন ডলারের শক্তি বৃদ্ধি। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) সুদের হার কমানোর ক্ষেত্রে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডলারের মূল্যের ওঠানামা, আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের বিক্রির কারণে সোনা ও রুপোর দাম কমেছে।

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে তামার দাম

শুক্রবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (MCX)-এ তামার দাম প্রতি কেজি 1,242 টাকায় বন্ধ হয়েছে। শুক্রবার COMEX-এ তামার দাম প্রতি আউন্স 5.8875 ডলারে পৌঁছেছে। গত শুক্রবার, মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে তামার দাম প্রতি কেজিতে 1,284 টাকা এবং COMEX-এ প্রতি আউন্স 5.9670 ডলারে বন্ধ হয়েছে।

সম্পাদকের পছন্দ

