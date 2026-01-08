ETV Bharat / business

এক ধাক্কায় 11000 টাকা সস্তা রুপো ! 3 মাসে দাম আরও 50% কমতে পারে

স্পট রুপোর দাম 2.7 শতাংশ কমে প্রতি আউন্স 76.01 ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী তিন মাসে রুপোর দাম প্রায় 50% কমে যেতে পারে।

Silver Price Crash
রুপোর দর এক ধাক্কায় কমেছে প্রায় 11 হাজার টাকা (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 8, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 8 জানুয়ারি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভেনেজুয়েলার মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে বিশ্বজুড়ে সোনা-রুপোর দামে বড়সড় অস্থিরতার আশঙ্কা আগেই করেছিলেন বাজার বিশেষজ্ঞরা ৷ আশঙ্কা ছিল, ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের পর প্রাথমিকভাবে সোনা, রুপো, অপরিশোধিত তেলের দামে তীব্র ওঠানামা হতে পারে ৷ সেই আশঙ্কাকেই সত্যি প্রমাণিত করে উত্তপ্ত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হুড়মুড়িয়ে কমছে রুপোর দর ৷

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) প্রতি কেজিতে রুপোর দামে আজও তীব্র পতন দেখা গিয়েছে । টানা পতনে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে প্রতি কেজিতে রুপোর দাম প্রায় 19000 টাকা কমেছে। এই সময়ের মধ্যে, রুপোর ফিউচারের দাম 2,59,692 টাকা থেকে কমে 2,46,400 টাকায় দাঁড়িয়েছে। আজকের ট্রেডিং সেশনে, MCX-এ রুপোর দাম 11,000 টাকা কমে দিনের সর্বনিম্ন 2,40,605 টাকায় পৌঁছেছে।

আন্তর্জাতিক বাজারেও রুপোর দাম কমেছে, তবে পতনের তীব্রতা কম ছিল। স্পট রুপোর দাম 2.7 শতাংশ কমে প্রতি আউন্স 76.01 ডলারে দাঁড়িয়েছে। টিডি সিকিউরিটিজের একজন সিনিয়র কমোডিটি স্ট্র্যাটেজিস্ট ড্যানিয়েল রুপোর দরে বড়সড় পতনের অনুমান করেছেন। তিনি মার্চ মাসের রুপোর ফিউচার দর প্রতি আউন্সে 78 ডলার থেকে কমিয়ে 40 ডলারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ, ড্যানিয়েল বিশ্বাস করেন যে আগামী তিন মাসের মধ্যে রুপোর দাম প্রায় অর্ধেক কমে যেতে পারে। যদিও, গত কয়েক মাসে, রুপোর দাম প্রতি আউন্সে 84 ডলারের রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছিল ৷ তবে, এখন রুপোর দর ক্রমাগত পড়ছে৷

2025 সালে, রুপোর দাম 170 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে৷ অর্থাৎ, প্রতি কেজিতে রুপোর দর 1,46,302 টাকা বেড়েছে। 31 ডিসেম্বর 2024 তারিখে, এক কেজি রুপোর দাম ছিল 86,017 টাকা, যা এই বছরের শেষ দিনে প্রতি কেজিতে 2,29,433 টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে রুপোর দামে এমন তীব্র উত্থানের রেকর্ড যেমন রয়েছে, তেমনই 50 থেকে 90 শতাংশ পর্যন্ত দর-পতনের ঘটনাও ঘটেছে (1980 সালে) ৷

ব্লুমবার্গের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সূচকের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন ওজনের সঙ্গে মিল রাখতে প্যাসিভ ট্র্যাকিং ফান্ডগুলি বৃহস্পতিবার থেকে মূল্যবান ধাতুর ফিউচার স্টক বিক্রি করতে শুরু করেছে। যদিও এটি সাধারণত একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া ৷ তবে গত বছরের ব্যাপক উত্থানের কারণে এই প্রক্রিয়াটি সোনা ও রুপোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে বিশেষজ্ঞরা দাম স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত রুপোতে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন৷

