ডিজিটাল গোল্ডে বিনিয়োগ করছেন ? বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করল SEBI

ডিজিটাল গোল্ডে বিনিয়োগ করছেন ? বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করল SEBI
ডিজিটাল গোল্ড বা ই-গোল্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক করেছে SEBI৷ বাজার নিয়ন্ত্রকের মতে, ই-গোল্ড সেবির নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বাইরে এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ৷
By PTI
Published : November 9, 2025 at 3:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর: সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) শনিবার বিনিয়োগকারীদের ডিজিটাল বা ই-গোল্ড পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক করেছে। SEBI-এর মতে, এই পণ্যগুলি তার নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বাইরে এবং তাই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। SEBI পর্যবেক্ষণ করেছে যে, বেশ কয়েকটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল সোনাকে ভৌত সোনার সহজ বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করছে৷ তার পরেই. এই সতর্কতা জারি করা হয়।
SEBI জানিয়েছে যে ডিজিটাল সোনা কোনও নিরাপত্তা হিসাবে অবহিত নয় বা পণ্য ডেরিভেটিভ হিসাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। ফলস্বরূপ, এটি সম্পূর্ণরূপে এর নিয়ন্ত্রক আওতার বাইরে। SEBI স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, নিয়ন্ত্রিত সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিনিয়োগকারী সুরক্ষা বিধানগুলি এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সোনার স্কিমগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
SEBI বিনিয়োগকারীদের শুধুমাত্র SEBI-নিয়ন্ত্রিত উপকরণের মাধ্যমে সোনায় বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেয়। এর মধ্যে রয়েছে গোল্ড ETF, ইলেকট্রনিক সোনার রসিদ এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড কমোডিটি ডেরিভেটিভস। এই পণ্যগুলি স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় এবং SEBI নিয়ম মেনে চলে। বিনিয়োগ সব সময় নিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে করা উচিত। অনিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে লেনদেন করলে ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে।
গত কয়েক বছরে, বেশ কয়েকটি বেসরকারি কোম্পানি অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডিজিটাল সোনা বিক্রি শুরু করেছে। টাটা গ্রুপের ক্যারেটলেন, সেফগোল্ড, তানিষ্ক এবং এমএমটিসি-পিএএমপির মতো কোম্পানিগুলি ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগের সুযোগ দিচ্ছে। ফোনপে, গুগল পে এবং পেটিএমের মতো অ্যাপগুলি, এই কোম্পানিগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বে, ব্যবহারকারীদের মাত্র কয়েক টাকার বিনিময়ে অনলাইনে সোনা কেনার বিকল্পও প্রদান করে। ক্যারেটলেনের মতে, ডিজিটাল সোনা গ্রাহকদের অনলাইনে সোনা কিনতে, তা ট্র্যাক করতে এবং প্রয়োজনে গয়না বা সোনার কয়েনের জন্য তা রিডিম করার সুযোগ করে দেয়।
তবে সেবি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, নিয়ন্ত্রিত সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিনিয়োগকারী সুরক্ষা ব্যবস্থা এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সোনার স্কিমগুলিতে কার্যকর হবে না। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছে যে, বিনিয়োগকারীরা সেবি-নিয়ন্ত্রিত উপকরণ যেমন, মিউচুয়াল ফান্ডের প্রদত্ত গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ETF), এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড কমোডিটি ডেরিভেটিভ চুক্তি এবং স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেডযোগ্য ইলেকট্রনিক গোল্ড রসিদের মাধ্যমে সোনা কেনার সুযোগ পেতে পারেন।
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া-র (SEBI) তরফে আরও বলা হয়েছে, এই সেবি-নিয়ন্ত্রিত সোনার পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ নিবন্ধিত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে করা যেতে পারে এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোয় নিয়ন্ত্রিত হয়।