চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় প্রান্তিকে ভারতের GDP 8.1% বৃদ্ধির সম্ভাবনা: SBI রিপোর্ট

SBI রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী রয়ে গিয়েছে, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সমর্থন পেয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় প্রান্তিকে ভারতের GDP 8.1 শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)
By ANI

Published : February 24, 2026 at 4:51 PM IST

নয়াদিল্লি, 24 ফেব্রুয়ারি: ভারতের অর্থনীতি তার শক্তিশালী বৃদ্ধির হারর গতি বজায় রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ চলতি আর্থিক বছরের (FY26) তৃতীয় ত্রৈমাসিকে GDP বৃদ্ধির হার প্রায় 8.1 শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এমনটাই বলা হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (SBI) একটি প্রতিবেদনে ৷ ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী রয়ে গিয়েছে, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সমর্থন পেয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, "আমরা আশা করছি যে চলতি অর্থবর্ষের (FY26) তৃতীয় প্রান্তিকে প্রকৃত GDP বৃদ্ধির হার 8.1 শতাংশের কাছাকাছি থাকবে।" প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থনৈতিক সূচকগুলি 2026 অর্থবর্ষের তৃতীয় প্রান্তিকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দিকে ইঙ্গিত করে। কৃষি এবং অ-কৃষি উভয় কার্যকলাপের ইতিবাচক সঙ্কেতের সমর্থন পেয়েছে গ্রামীণ ভোগ শক্তিশালী ছিল। উপরন্তু, পূর্ববর্তী উৎসবের মরসুমের তুলনায় রাজস্ব উদ্দীপনা এবং ব্যয় বৃদ্ধির সমর্থন পেয়েছে ৷ ফলে শহুরে ভোগের উন্নতি অব্যাহত রয়েছে।

প্রথম আগাম অনুমান অনুযায়ী, ভারতের জিডিপি 2026 অর্থবর্ষে 7.4 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার বৃদ্ধির হার মূলত অভ্যন্তরীণ চাহিদার উপর নির্ভরশীল। প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবেশে অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও, অভ্যন্তরীণ খরচ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, 2026 অর্থবর্ষের জন্য জিডিপির দ্বিতীয় আগাম অনুমান 27 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই অনুমানগুলিতে অতিরিক্ত তথ্য এবং পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং ভিত্তি বছরের পরিবর্তনের কারণে প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকের পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক জিডিপি পরিসংখ্যানের পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত তার জিডিপি ভিত্তি বছর 2011-12 থেকে 2022-23 পর্যন্ত আপডেট করেছে এবং নতুন সিরিজটি 27 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রধান পদ্ধতিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, জিডিপি তথ্যের পরিবর্তনের দিকটি ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। ভিত্তি বছরের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান কাঠামোকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করা, যার মধ্যে ডিজিটাল বাণিজ্য এবং পরিষেবা খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার মতো পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, ভারতের কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI)-এর ভিত্তি বছরকে 2024 সালে আপডেট করেছে, যা বর্তমান ভোগের ধরণগুলির উপর ভিত্তি করে মুদ্রাস্ফীতির আরও সঠিক অনুমান প্রদানে সহায়তা করবে।

সম্প্রতি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রাও বলেছেন যে সিপিআই বেস ইয়ার আপডেটের পরে মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার পরিসরে পরিবর্তনগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং পরবর্তী নীতিতে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, "পরিবর্তিত কাঠামোটি এপ্রিলের মুদ্রানীতির সময় আরবিআইয়ের পরবর্তী প্রক্ষেপণে বিবেচনা করা হবে।"

সম্পাদকের পছন্দ

