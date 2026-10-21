এসবিআইয়ের গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য় ফাঁস ডার্ক ওয়েবে, শুরু তদন্ত

এসবিআইয়ের গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য় ফাঁস ডার্ক ওয়েবে, শুরু তদন্ত
SBI data breach: ব্যাঙ্কের 3 লাখ 75 হাজার গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে ডার্ক ওয়েবে । এমনই দাবি এসবিআইয়ের সহযোগী সংস্থার ।
By PTI
Published : October 21, 2026 at 4:25 PM IST
মুম্বই, 21 অক্টোবর: উমা বিজয়ার দিনে এসবিআই গ্রাহকদের জন্য দুশ্চিন্তার খবর প্রকাশ্যে এল । ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের 3 লাখ 75 হাজারের বেশি সংখ্য়ক ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে ডার্ক ওয়েবে । এমনই তথ্য় জানিয়েছে ব্যাঙ্কের সহযোগী সংস্থা ডিফেন্স সাইবাবার এজেন্সি । একই তথ্য দিয়েছে ক্রেট । জানা গিয়েছে 16 তারিখ ব্যাঙ্ক এই মর্মে তথ্য পায় । এরপরই শুরু হয় তদন্ত ।
ডার্ক ওয়েবের রেকর্ডের প্রাথমিক বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে তার মধ্যে ব্যাঙ্কের 3 লাখ 75 হাজারেরও বেশি সংবেদনশীল তথ্য আছে । অ্যাকাউন্টের সঙ্গে থাকা মোবাইল নম্বর, গ্রাহকের জন্ম তারিখ, নাম, লিঙ্গ, ইমেল এমনকী বাড়ির ঠিকানাও ছড়িয়ে পড়েছে । বুধবার দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক এসবিআইয়ের তরফে এই তথ্য় প্রকাশ্য়ে আনা হয়েছে । তবে শুধু ব্যক্তিগত তথ্য় নয় কাস্টমার ইনফরমেশন ফাইল বা সিআইএফ থেকে শুরু করে গ্রাহকদের লোন সংক্রান্ত তথ্যও এখন ডার্ক ওয়েবে ঘুরছে ।
পরিস্থিতি যা তাতে ব্যাঙ্ক মনে করছে, বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে । প্রথমত, জানা দরকার ছড়িয়ে পড়া তথ্য কতটা সঠিক । তাছাড়া শুধু যেটুকু ছড়িয়ে পড়েছে সেটাই কি সব নাকি আরও তথ্য আগামিদিনে প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা আছে তা জানতে চায় ব্যাঙ্ক ।
এসবিআই জানিয়েছে, গ্রাহকদের তথ্য ডার্ক ওয়েবে ছড়িয়ে পড়েছে জানতে পেরে তারা নিজেদের সহযোগী সংস্থার পাশাপাশি অন্য সংস্থারও সাহায্য নিচ্ছে । লক্ষ্য় একটাই যাতে তদন্তে কোনও ফাঁক থেকে না যায় । অন্যদিকে, গ্রাহকদের আশ্বস্ত করে ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, এই তথ্য ফাঁসের প্রভাব প্রতিদিনের কাজে একেবারেই পড়বে না । ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজ যেভাবে হওয়ার সেভাবেই হবে ।
একইসঙ্গে ব্যাঙ্কের তরফে তথ্য় অনুসন্ধানের দায়িত্বে থাকা প্রতিটি সংস্থা্কে বলে দেওয়া হয়েছে, তথ্য কোথা থেকে এবং কীভাবে ফাঁস হল সেটা যেমন জানা দরকার তেমনি জানতে হবে কী করলে এই প্রবণতা আটকানো যেতে পারে । এই সূত্রে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কাজ কীভাবে করা হয় সেটার মূল্যায়ন করে দেখা হচ্ছে । যদি দেখা যায় ব্যাঙ্কের কাজ করার পদ্ধতিকেই কাজে লাগিয়ে তথ্য় ফাঁস হচ্ছে তবে নীতিগত পরিবর্তনের পথে হাঁটতে পারে ব্যাঙ্ক । কাজের পদ্ধতিতেও আনা হতে পারে বদল ।