ETV Bharat / business

আইপিওর জন্য প্রস্তুতি এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের, শুরু মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার নিয়োগ

এই নিয়োগের জন্য 12 মাসের সময়সীমা অনুমোদন করেছে বোর্ড৷ এসবিআই চেয়ারম্যান সিএস শেট্টি এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন।

SBI Mutual Fund IPO
আইপিওর জন্য প্রস্তুতি এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : December 10, 2025 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 10 ডিসেম্বর: বৃহত্তম তহবিল সংস্থা, এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড, আইপিও আনার বিষয়টি সহজতর করার জন্য মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এসবিআই এবং আমুন্ডির মতো সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের বোর্ড এবং এসবিআই ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (SBIFML)-এর বোর্ড এর জন্য 12 মাসের সময়সীমা অনুমোদন করেছে ৷ এসবিআই চেয়ারম্যান সিএস শেট্টি পিটিআইকে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে এসবিআই চেয়ারম্যান বলেন, "আমরা এটি নিয়ে খুব গুরুত্ব সহকারে কাজ করছি এবং এই সময়ের মধ্যে আমাদের বাজারে আসা উচিত (আইপিও আনা উচিত)... আমরা মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি।" সিএস শেট্টি এসবিআই ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (SBIFML)-এরও চেয়ারম্যান৷

এসবিআই ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (SBIFML) হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং প্যারিস-ভিত্তিক আমুন্ডির একটি যৌথ উদ্যোগ, যার যথাক্রমে 61.98 শতাংশ এবং 36.40 শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে। 2025 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ফান্ড হাউস প্রায় 12 লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ পরিচালনা করেছে।

কোম্পানির দুই প্রোমোটার পাবলিক অফারের (আইপিও) মাধ্যমে সম্মিলিত 10 শতাংশ শেয়ার বিক্রি করার পরিকল্পনা করছেন। গত মাসে, এসবিআই আইপিওর মাধ্যমে এসবিআই ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (SBIFML)-এর মোট ইক্যুইটি মূলধনের 6.3007 শতাংশের সমতুল্য 3,20,60,000 ইক্যুইটি শেয়ার অফলোড করার অনুমোদন দিয়েছে।

এসবিআই ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (SBIFML)-এর অন্য প্রোমোটার আমুন্ডি ইন্ডিয়া হোল্ডিং, SBIFML-এর মোট ইক্যুইটি মূলধনের 3.7006 শতাংশের সমতুল্য 1,88,30,000 ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রি করবে, যার মধ্যে মোট 10.0013 শতাংশ শেয়ার থাকবে যার মধ্যে 5,08,90,000 শেয়ার তালিকাভুক্ত হবে।

এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড 1987 সালে SBI-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি ছিল ভারতের প্রথম নন-UTI মিউচুয়াল ফান্ড। 1992 সালে, এসবিআই ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড SBI-এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, যাতে বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণিতে বিনিয়োগ সমাধান প্রদান করা যায়। 2025 সালে এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের মোট আয় ছিল 4,230.92 কোটি টাকা, যা SBI গ্রুপের মোট আয়ের 0.64 শতাংশ।

এসবিআই ফান্ডস ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (SBIFML)-এর এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এসবিআই চেয়ারম্যান সিএস শেট্টি আরও বলেন, ঋণ বৃদ্ধি এবং 5-6 বছর ধরে 15 শতাংশ মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্কের ইকুইটি মূলধনের প্রয়োজন না-ও হতে পারে।

TAGGED:

SBI MUTUAL FUND
এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড
IPO
SBI MUTUAL FUND IPO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.