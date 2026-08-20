মাসে পঞ্চমবার নগদ তুললে 15 টাকা-সহ GST দিতে হবে, কবে থেকে চার্জ লাগবে ?
এখন থেকে প্রতি মাসে মাত্র চারটি বিনামূল্যে এটিএম লেনদেন করতে পারবেন। পঞ্চম লেনদেনের পর থেকে তাদের একটি মোটা অঙ্কের ফি দিতে হবে।
Published : August 20, 2026 at 5:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: চারবারের বেশি নগদ টাকা তুললে চার্জ প্রযোজ্য হবে। এই নিয়মের ফলে সেই গ্রাহকরা প্রভাবিত হবেন, যাঁরা মাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগদ টাকা লেনদেনের উপর নির্ভরশীল ৷ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) তার লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের জন্য একটি বড় আপডেট দিয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক ব্যবহারকারীরা এখন থেকে প্রতি মাসে মাত্র চারটি বিনামূল্যে এটিএম লেনদেন করতে পারবেন। পঞ্চম লেনদেনের পর থেকে তাদের একটি মোটা অঙ্কের ফি দিতে হবে।
স্টেট ব্যাঙ্কের এই নতুন নিয়মটি 1 অক্টোবর, 2026 থেকে কার্যকর হবে। স্টেট ব্যাঙ্কের এই নতুন নিয়মটি বেসিক সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট (বিএসবিডি) অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য প্রযোজ্য। স্টেট ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে।
পঞ্চম লেনদেনে কত টাকা চার্জ ধার্য করা হবে ?
এখন পর্যন্ত, স্টেট ব্যাঙ্কের বিএসবিডি অ্যাকাউন্টে চারটি ফ্রি লেনদেনের সীমা মূলত নগদ টাকা তোলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। স্টেট ব্যাঙ্কের নতুন সার্ভিস চার্জ নিয়ম অনুযায়ী, বিএসবিডি অ্যাকাউন্টধারীরা প্রতি মাসে চারটি ফ্রি নগদ টাকা তোলার সুবিধা পেতে থাকবেন। এর মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের এটিএম, শাখা এবং এইপিএস-এর মাধ্যমে করা নগদ টাকা তোলা অন্তর্ভুক্ত। চারটি লেনদেনের পর, প্রতিটি অতিরিক্ত নগদ লেনদেনের জন্য 15 টাকা এবং তার সঙ্গে জিএসটি চার্জ করা হবে।
বিএসবিডি অ্যাকাউন্ট কাদের জন্য ?
বিএসবিডি অ্যাকাউন্টটি এমন গ্রাহকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাঁদের পক্ষে সাধারণ সেভিংস অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় রাখা কঠিন। এতে কোনও ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে, এই অ্যাকাউন্টে চেক বইয়ের সুবিধা নেই এবং একটি সাধারণ রুপে এটিএম-কাম-ডেবিট কার্ড দেওয়া হয়।
বিএসবিডি অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য কী কী বিনামূল্যে পরিষেবা রয়েছে ?
বিএসবিডি গ্রাহকদের একটি বেসিক রুপে এটিএম-কাম-ডেবিট কার্ড বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এর জন্য কোনও বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ নেই। এনইএফটি/আরটিজিএস-এর মতো ইলেকট্রনিক পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে জমা করা অর্থের জন্যও কোনও চার্জ নেই। নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট পুনরায় সক্রিয় করার জন্য কোনও চার্জ নেই, তবে সেগুলি বন্ধ করার জন্য চার্জ প্রযোজ্য।