রাশিয়া-ইরান থেকে সস্তা তেল আমদানিতে ফের মার্কিন নিষেধাজ্ঞা, কী প্রভাব ভারতে ?
যখন হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতি খারাপ হয় এবং বহু তেলবাহী জাহাজ আটকা পড়েছিল, তখন ভারত এই বিশেষ ছাড়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সস্তায় তেল আমদানি করেছিল।
By PTI
Published : April 16, 2026 at 4:44 PM IST
ওয়াশিংটন, 16 এপ্রিল: রাশিয়া ও ইরান থেকে সস্তায় তেল ক্রয়কারী দেশগুলিকে তেল নিষেধাজ্ঞায় দেওয়া ছাড় স্থগিত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা আর এই ছাড়ের মেয়াদ বাড়াবে না৷ এর ফলে কিছু দেশ ইরান ও রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনতে পেরেছিল। এই ছাড় থেকে ভারতই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল৷ বিশেষ করে যখন হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতি খারাপ হয় এবং বহু তেলবাহী জাহাজ আটকা পড়েছিল, তখন ভারত এই বিশেষ ছাড়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সস্তায় তেল আমদানি করেছিল। এমন কঠিন সময়ে, এই ছাড় ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে যেতে এবং তার জ্বালানির চাহিদা মেটাতে সাহায্য করেছিল।
এই ছাড়গুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ভারতের মতো দেশগুলির জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে, যা তাদের তেলের বিকল্প উৎস খুঁজতে বাধ্য করবে। রাশিয়া ও ইরানের তেলের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার শিথিলতা শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেস্যান্ট জানিয়েছেন যে, রাশিয়া ও ইরানের তেলের জন্য দেওয়া সাধারণ লাইসেন্সের মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই ছাড়টি শুধুমাত্র সেই তেলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল যা 11 মার্চের আগে সমুদ্রে পাঠানো হয়েছিল এবং যা এখন ব্যবহৃত হয়ে গিয়েছে।
এই কঠোরতার পেছনে আমেরিকার উদ্দেশ্য কী?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ছাড়ের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জ্বালানি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। তবে, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে বিশ্বজুড়ে তেলের দাম তীব্রভাবে বেড়েছে। এখন, এই নতুন কড়াকড়ি বিশ্ব তেল বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে, যা ভবিষ্যতে জ্বালানি মূল্যে আরও ওঠানামার কারণ হতে পারে। জ্বালানি সঙ্কটের মধ্যে পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং দ্রুত বাড়তে থাকা জ্বালানি মূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অস্থায়ী ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এই ছাড়গুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার আগে জাহাজে বোঝাই করা তেলের চালানের জন্য সীমিত লেনদেনের অনুমতি দিয়েছিল। এর ফলে এই তেল বিশ্ব বাজারে পৌঁছাতে পেরেছিল এবং যুদ্ধের সময় জ্বালানি সরবরাহের উপর কিছুটা চাপ কমাতে সক্ষম হয়েছিল।
আমেরিকা বিশ্ব জ্বালানি বাজারে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে
মার্চ মাসে, ইরান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি জলপথ হরমুজ প্রণালীর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করে। এই একই পথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় 20 শতাংশ অপরিশোধিত তেল এবং এলএনজি চলাচল করে। এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ 30-দিনের লাইসেন্স জারি করে, যা 12 মার্চের আগে বোঝাই করা রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল সরবরাহ ও বিক্রির অনুমতি দেয়। তবে, এই ছাড়টি ছিল অস্থায়ী এবং 11 এপ্রিল এর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ততদিন পর্যন্ত, এই পদক্ষেপটিকে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে সম্পর্কিত তেল রপ্তানির ওপর উল্লেখযোগ্য ছাড়ের মেয়াদ না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বিশ্ব জ্বালানি বাজারে আবারও চাপ বাড়িয়ে দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ভারতীয় শোধনাগারগুলি 30 মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের অর্ডার দিয়েছিল
একটি কঠিন বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতের জ্বালানি কৌশল নির্ধারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ছাড়গুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যখন বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল, তখন এই ছাড়গুলি ভারতকে তার চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত বিকল্প জুগিয়েছিল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সময়ে ভারতীয় শোধনাগারগুলি রাশিয়া থেকে প্রায় 3 কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল অর্ডার করেছিল। যদিও এই বছরের শুরুতে মার্কিন চাপের কারণে রিলায়েন্সের মতো বড় সংস্থাগুলি রসনেফট এবং লুকোয়েলের মতো রাশিয়ান সংস্থাগুলি থেকে তাদের ক্রয় কমিয়ে দিয়েছিল, এই কৌশলটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শীঘ্রই, পরিস্থিতি বিবেচনা করে, তারা রাশিয়া থেকে তাদের তেল ক্রয় আবার বাড়িয়ে দেয়।