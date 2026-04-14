ETV Bharat / business

ইরান যুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি তিনগুণ বাড়াল ভারত

ইরান যুদ্ধের মধ্যে মার্চ মাসে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি তিনগুণ বেড়ে 530 কোটি ইউরো ছাড়িয়েছে ৷

Russian Oil Imports
ইরান যুদ্ধের মধ্যেই রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি তিনগুণ বাড়াল ভারত (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : April 14, 2026 at 8:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 14 এপ্রিল: ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণার পর বিশ্বব্যাপী জ্বালানির দামে তীব্র বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। এই সঙ্কটের মধ্যে ভারত 2026 সালের মার্চ মাসে রেকর্ড পরিমাণ রুশ অপরিশোধিত তেল ক্রয় করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া এক মাসের বিশেষ ছাড়ের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় শোধনাগারগুলি রুশ তেল আমদানি পুনরায় শুরু করেছে, যার ফলে ভারত বিশ্ব বাজারে রুশ জীবাশ্ম জ্বালানির দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠেছে।

রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে ব্যাপক বৃদ্ধি

ইউরোপ-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ‘সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার’ (CREA)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্চ মাসে ভারতে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির মূল্য তিনগুণেরও বেশি বেড়ে 530 কোটি ইউরোতে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে, ভারত এই মাসে রাশিয়া থেকে 580 কোটি ইউরো মূল্যের জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি করেছে, যার মধ্যে শুধুমাত্র অপরিশোধিত তেলই ছিল 91 শতাংশ, এবং বাকি অংশের মধ্যে ছিল 33.7 কোটি ইউরো মূল্যের কয়লা ও 17.8 কোটি ইউরো মূল্যের পেট্রোলিয়াম পণ্য। মজার বিষয় হল, মার্চ মাসে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানি 4 শতাংশ কমলেও, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি দ্বিগুণ হয়েছে। তুলনামূলকভাবে, ফেব্রুয়ারিতে 180 কোটি ইউরো মূল্যের রুশ আমদানি নিয়ে ভারত তৃতীয় স্থানে ছিল।

সরকারি ও বেসরকারি শোধনাগারগুলির আমদানি বৃদ্ধি

এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল রাশিয়ার তেলের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া এক মাসের নিষেধাজ্ঞায় ছাড়। ওয়াশিংটন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর আকাশছোঁয়া দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য সমুদ্রে থাকা এবং পূর্ব-অনুমোদিত জাহাজগুলিকে এই বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এই বিশেষ ছাড়ের ফলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শোধনাগারগুলি, যারা আগে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছিল, তারা আবার আমদানি শুরু করে। CREA-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শোধনাগারগুলি থেকে আমদানি মাসিক ভিত্তিতে 148 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মার্চ 2025-এর তুলনায় 72 শতাংশ বেশি। ম্যাঙ্গালোর এবং বিশাখাপত্তনমের মতো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শোধনাগারগুলি নভেম্বর 2025-এর শেষে রাশিয়া থেকে আমদানি বন্ধ করে দিলেও মার্চ 2026-এ তা আবার শুরু করে। অন্যদিকে, বেসরকারি শোধনাগারগুলি থেকে আমদানি সামান্য 66 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এখনও গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম।

বৈশ্বিক বাজার এবং পরিশোধিত পণ্যের রফতানি

রফতানির ক্ষেত্রে, রাশিয়া এশীয় বাজারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যেখানে 2026 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে দেশটির মোট অপরিশোধিত তেল রফতানির 90 শতাংশ চিন ও ভারতে যাচ্ছে। মার্চ মাসে, চিন রাশিয়ার মোট অপরিশোধিত তেল রফতানির 51 শতাংশ এবং ভারত 38 শতাংশ ক্রয় করেছে। এই পরিস্থিতির আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হল, ভারতীয় শোধনাগারগুলি এই রুশ তেল পরিশোধন করে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশগুলিতে পুনরায় রফতানি করছে।

মার্চ মাসে, ভারত, তুরস্ক, ব্রুনাই এবং জর্জিয়ার শোধনাগারগুলি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে 830 মিলিয়ন ইউরো মূল্যের পেট্রোলিয়াম পণ্য রফতানি করেছে, যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নে 304 মিলিয়ন ইউরো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 168 মিলিয়ন ইউরো রফতানি হয়েছে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মালিকানাধীন জামনগর শোধনাগার এবং তুরস্কের স্টার শোধনাগার থেকে আমদানি করেছে, যেখানে মার্চ মাসে জামনগর শোধনাগারের 25 শতাংশ কাঁচামাল রাশিয়া থেকে এসেছিল।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্বেগ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

ভারত ও অন্যান্য দেশের এই পরিশোধন কৌশল ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) জন্য নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইইউ 21 জানুয়ারি, 2026 থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও, মার্চ মাসে ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে 14টি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ চালান খালাস করা হয়েছে। এই চালানগুলির মধ্যে চারটি ভারত থেকে এসেছে, যার মধ্যে ফ্রান্স ছিল বৃহত্তম প্রাপক। ইউরোপীয় ব্লকে রাশিয়ার তেল প্রবেশ ঠেকাতে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য CREA ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করেছে। মার্কিন ছাড়ের মেয়াদ শেষ হওয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কঠোর নীতির পর ভারতের তেল আমদানি ও পরিশোধন কৌশলে ভবিষ্যতে কী নতুন মোড় আসে, সেটাই এখন দেখার।

TAGGED:

RUSSIAN OIL
INDIA RUSSIA TIES
অপরিশোধিত তেল
রুশ অপরিশোধিত তেল
RUSSIAN OIL IMPORTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.