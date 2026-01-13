ETV Bharat / business

ডিসেম্বরে রাশিয়া থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিতে তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে ভারত

CREA-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরে ভারত মোট রুশ হাইড্রোকার্বন আমদানির পরিমাণ আগের মাসের থেকে অনেকটাই কম ছিল।

Russian Fuel Imports To India
রাশিয়া থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিতে তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে ভারত (ছবি: এপি)
By PTI

Published : January 13, 2026 at 4:41 PM IST

নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি: একটি ইউরোপীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মঙ্গলবার জানিয়েছে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শোধনাগারগুলি রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে ৷ এর ফলে ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে।

সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরে ভারত মোট রুশ হাইড্রোকার্বন আমদানির পরিমাণ ছিল 2.3 বিলিয়ন ইউরো, যা আগের মাসের 3.3 বিলিয়ন ইউরো থেকে এক বিলিয়ন ইউরো কম। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "তুরস্ক ডিসেম্বর মাসে 2.6 বিলিয়ন ইউরোর রুশ হাইড্রোকার্বন কিনে দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানিকারকের স্থান অর্জন করেছে।" তবে এর পরেও চিন রুশ হাইড্রোকার্বনের শীর্ষ ক্রেতা হিসেবেই রয়ে গিয়েছে ৷ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ আমদানিকারকের কাছ থেকে রাশিয়ার রফতানি আয়ের 48 শতাংশ (6 বিলিয়ন ইউরো) চিনের মাধ্যমেই এসেছে।

সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA) জানিয়েছে, "ভারত রাশিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানির তৃতীয় বৃহত্তম ক্রেতা, যারা ডিসেম্বরে মোট 2.3 বিলিয়ন ইউরোর রুশ হাইড্রোকার্বন আমদানি করেছে। ভারতের আমদানির 78 শতাংশই ছিল অপরিশোধিত তেল, যার মোট মূল্য ছিল 1.8 বিলিয়ন ইউরো। ভারতের মাসিক আমদানির বাকি অংশ ছিল কয়লা (424 মিলিয়ন ইউরো) এবং তেলজাত পণ্য (82 মিলিয়ন ইউরো)।" নভেম্বরে, ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য 2.6 বিলিয়ন ইউরো ব্যয় করেছিল, যা শোধনাগারে প্রক্রিয়াজাত করে পেট্রোল ও ডিজেলের মতো জ্বালানি তৈরি করা হয়।

সিআরইএ জানিয়েছে, মূল্যসীমা নীতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ভারতের রুশ অপরিশোধিত তেলের আমদানি 29 শতাংশ কমে তার সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। মোট আমদানি সামান্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও মাসিক তেল আমদানির ক্ষেত্রে এই পতন ঘটেছে। তবে এক্ষেত্রে সিআরইএ সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেনি। সিআরইএ-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের তেল আমদানি হ্রাসের পেছনে প্রধানত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের জামনগর শোধনাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যা ডিসেম্বরে রাশিয়া থেকে তাদের আমদানি অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে।

সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাদের (রিলায়েন্সের) সম্পূর্ণ আমদানিই (রাশিয়ার) রোসনেফট সরবরাহ করেছে৷ যদিও সেই চালানগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (ওএফএসি)-এর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার আগেই কেনা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শোধনাগারগুলিও ডিসেম্বরে রুশ তেলের আমদানি 15 শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থায়নের জন্য ক্রেমলিনের সম্পদ প্রবাহ বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার দুটি বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী সংস্থা রোসনেফট এবং লুকোইলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ ভারত ৷ 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর পশ্চিমা দেশগুলি মস্কোকে বয়কট করলে, বাড়তি ছাড়-সহ রুশ অপরিশোধিত তেলের বৃহত্তম ক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হয় ভারত। ডিসেম্বর মাসে ভারত যে পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে, তার প্রায় 25 শতাংশ সরবরাহ করেছে রাশিয়া, যা আগের মাসে ছিল মোট তেল আমদানির 35 শতাংশ।

সাধারণত, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর নির্ভরশীল ভারত, নিষেধাজ্ঞা এবং ইউরোপীয় চাহিদা হ্রাসের কারণে ব্যারেল প্রতি অপরিশোধিত তেল ব্যাপক ছাড়ে সহজলভ্য হওয়ায় রাশিয়া থেকে আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে মোট অপরিশোধিত তেল আমদানিতে রাশিয়ার অংশীদারিত্ব 1 শতাংশেরও কম থেকে বেড়ে প্রায় 40 শতাংশে পৌঁছে যায়।

