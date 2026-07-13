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জুনে আমদানি 150 শতাংশ বৃদ্ধি, 49000 কোটি টাকার রুশ তেল কিনেছে ভারত: CREA রিপোর্ট

2026 সালের জুনে ভারতের রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি 34% বৃদ্ধি পেয়ে 4.5 বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে৷ রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠেছে ভারত।

Russian Crude Import
জুনে ভারতের রুশ তেলের আমদানি 150 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (ফাইল ছবি: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 9:10 AM IST

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নয়াদিল্লি, 13 জুলাই: 2026 সালের জুন মাসে ভারত রাশিয়া থেকে রেকর্ড পরিমাণ অপরিশোধিত তেল কিনে চিনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শোধনাগারগুলি রাশিয়া থেকে আমদানি বৃদ্ধি করায় রাশিয়ার রফতানিও বেড়েছে ৷ জুন মাসে ভারতে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি 34 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 4.5 বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে ৷ সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷

CREA-এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারত জুন মাসে রাশিয়া থেকে 4.5 বিলিয়ন ইউরো মূল্যের অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে, যা মে মাসের তুলনায় 34 শতাংশ বেশি। জুন মাসে ভারতের মোট রুশ জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানির 83 শতাংশই ছিল অপরিশোধিত তেল, যার মূল্য ছিল 5.5 বিলিয়ন ইউরো। এর ফলে চিনের পর রুশ হাইড্রোকার্বনের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠেছে ভারত।

সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুন মাসে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানিও 5.4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বেশ কয়েকটি প্রধান তেল শোধনাগার রাশিয়া থেকে তাদের ক্রয় ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে।

যে কোম্পানিগুলি রুশ অপরিশোধিত তেলের রফতানি বাড়িয়েছে

  • রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের জামনগর শোধনাগারে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ 150 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
  • ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি)-এর পারাদ্বীপ শোধনাগারে আমদানি 126 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
  • বিপিসিএল-এর কোচি শোধনাগারে এই বৃদ্ধি ছিল 83 শতাংশ।
  • নায়ারা এনার্জির ভাদিনার শোধনাগার রাশিয়া থেকে তেল ক্রয় 45 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের এই বর্ধিত ক্রয়ের ফলে রফতানির দিক থেকে রাশিয়া অবশ্যই লাভবান হয়েছে। জুন মাসে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল রফতানি 14 শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের কম দামের কারণে এর আয় 8 শতাংশ কমে দৈনিক 34.8 কোটি ইউরোতে নেমে এসেছে। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, ভারত শুধু রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কিনছেই না, বরং তা পরিশোধন করে আরও অনেক দেশে রফতানিও করছে। জুন মাসে তুরস্ক, ব্রুনাই এবং জর্জিয়ার শোধনাগারগুলি রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশগুলিতে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি পেট্রোলিয়াম পণ্য রফতানি করেছে ভারত। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া।

CREA-এর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে রাশিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানি রফতানি থেকে দৈনিক আয় 1 শতাংশ কমে 734 মিলিয়ন ইউরোতে দাঁড়িয়েছে ৷ তবে এই মাসে রফতানির পরিমাণ 7 শতাংশ বেড়েছে।

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