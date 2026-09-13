ইউক্রেনের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত শোধনাগার, ভারত থেকে রেকর্ড পরিমাণ জ্বালানি আমদানি রাশিয়ার

ইউক্রেনের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত শোধনাগার, ভারত থেকে রেকর্ড পরিমাণ জ্বালানি আমদানি রাশিয়ার
অগস্ট মাসে রাশিয়া রেকর্ড পরিমাণ 1,72,000 টন পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি করেছে, যার প্রায় 70 শতাংশই এসেছে ভারত থেকে।
By PTI
Published : September 13, 2026 at 2:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: রাশিয়া অগস্ট মাসে রেকর্ড 1,72,000 টন পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের একটি শোধনাগারে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে উৎপাদিত পেট্রোল, যেখানে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থা রসনেফটের সংখ্যালঘু অংশীদারিত্ব রয়েছে।
ইউক্রেনের ড্রোন হামলার কারণে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ শোধনাগার ক্ষমতায় বিঘ্ন ঘটায় এই আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (CREA)-এর এক মাসের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অগস্ট মাসে রাশিয়ার মোট তেল পণ্য আমদানির প্রায় 70 শতাংশই এসেছে ভারত থেকে।
ভারত অগস্ট মাসে রাশিয়াকে 1,20,000 টন পেট্রোল সরবরাহ করেছে, যার মূল্য প্রায় 78 মিলিয়ন ইউরো। CREA-এর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়ায় আমদানি করা তেলজাত পণ্যের পরিমাণ আগের এক মাসের রেকর্ডের চেয়ে সাত গুণেরও বেশি এবং পুরো 2025 সালে আমদানি করা পরিমাণের প্রায় তিনগুণ ছিল।
জানা গিয়েছে, ভারত থেকে রাশিয়ায় পাঠানো সমস্ত পেট্রোল গুজরাতের ভাদিনার শোধনাগারে উৎপাদিত হয়েছিল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা নায়ারা এনার্জি রোজনেফটের কাছে বিক্রি করেছিল। নায়ারা এনার্জিতে রোজনেফটের 49.13 শতাংশ শেয়ার রয়েছে। CREA-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2026 সালের প্রথম আট মাসে ভাদিনার শোধনাগারে ব্যবহৃত সমস্ত অপরিশোধিত তেল রাশিয়া থেকে এসেছে, যেখানে 2025 সালে এই হার ছিল 81 শতাংশ।
CREA বলেছে, এর অর্থ হল রাশিয়া তার নিজস্ব আংশিক মালিকানাধীন শোধনাগারে অপরিশোধিত তেল পাঠাচ্ছে এমন জ্বালানিতে রূপান্তর করার জন্য যা তারা অভ্যন্তরীণভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে না এবং তারপর বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে সেই জ্বালানি আবার রাশিয়ায় আমদানি করছে। জানা গিয়েছে, ভাদিনার থেকে রাশিয়ায় পাঠানো পেট্রোলের প্রতিটি চালান মিশরীয় উপকূলের কাছে একটি জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে স্থানান্তর করা হতো এবং তারপর রাশিয়ার বেলোয়ে মোর বন্দরে খালাস করা হতো।