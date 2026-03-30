ডলারের তুলনায় সর্বকালের সর্বনিম্ন স্তরে রুপি, এক বছরে দর কমেছে 12 টাকা

ডলারের তুলনায় সর্বকালের সর্বনিম্ন স্তরে রুপি, এক বছরে দর কমেছে 12 টাকা
এই প্রথমবার ডলারের তুলনায় রুপি তার সর্বকালের সর্বনিম্ন 95 টাকার স্তরে নেমে এসেছে। মনে করা হচ্ছে, আগামী দিনগুলিতে রুপির আরও পতন হতে পারে।
By PTI
Published : March 30, 2026 at 5:07 PM IST
মুম্বই, 30 মার্চ: দিনের শুরুতে রুপির দরে 128 পয়সার বৃদ্ধি দেখলেও, বেলা বাড়তেই এর আবার ব্যাপক দরপতন হবে তা কেউ আশা করেনি। সোমবার বিকেল নাগাদ মুদ্রা বাজার সবাইকে অবাক করে দেয়। এদিন প্রথমবার রুপি ডলারের তুলনায় শুধু 95-এর স্তরই অতিক্রম করে এবং একটি নতুন সর্বকালের সর্বনিম্ন দরও ছুঁয়ে ফেলেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, দিনের সর্বোচ্চ দর থেকে রুপির দর এদিন 2.33 টাকা কমেছে। রুপির দর পতনের পর শেয়ার বাজারেও ধস নেমেছে। মুদ্রা বাজার বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী দিনগুলিতে রুপির আরও দরপতন হতে পারে।
প্রথমবার ডলারের তুলনায় রুপির দর 95 টাকা অতিক্রম করল
সোমবার বিকেলে ডলারের তুলনায় রুপির ব্যাপক দরপতন হয়েছে এবং প্রথমবার রুপি তার সর্বকালের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। সোমবার বিকেল 3টে 20 মিনিট নাগাদ ডলারের তুলনায় রুপির বিনিময় হার ছিল 95.157 (যা 0.41 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে)। অথচ, লেনদেন চলাকালীন ডলারের তুলনায় রুপির দর সর্বকালের সর্বনিম্ন 95.58-তে নেমে আসে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনগুলিতে ডলারের তুলনায় রুপির আরও দরপতন হতে পারে।
সোমবার ডলারের তুলনায় রুপির উল্লেখযোগ্য দরপতন হয়েছে। এর আগে রুপি কিছুটা শক্তিশালী হয়ে ডলারের তুলনায় 93.247 টাকার স্তরে পৌঁছেছিল। তবে, লেনদেন চলাকালীন ডলারের তুলনায় রুপির দর 2.33 রুপি কমে 95.58 টাকার স্তরে নেমে আসে। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রায় এক বছরে ডলারের তুলনায় রুপির দর প্রায় 12 টাকা কমেছে। আন্তঃব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে, রুপি 93.62 টাকায় লেনদেন শুরু করে এবং তারপর মার্কিন ডলারের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়ে 93.57 টাকায় পৌঁছায়, যা তার আগের দিনের বন্ধ দরের চেয়ে 128 পয়সা বেশি। শুক্রবার, মার্কিন ডলারের তুলনায় রুপির দর 89 পয়সা কমে 94.85-এর ঐতিহাসিক সর্বনিম্ন স্তরে বন্ধ হয়েছিল।
কেন রুপির দর পতন হল?
ফরেক্স ট্রেডাররা বলেছেন যে, ডলার সূচকের উচ্চতা এবং অপরিশোধিত তেলের দামের কারণে রুপির দর চাপের মধ্যে রয়েছে। নিরাপদ আশ্রয়ের চাহিদা ডলার সূচককে 100 স্তরের উপরে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে, যা রুপির কোনও উল্লেখযোগ্য সংশোধনকে সীমিত করছে। এছাড়াও, ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা তেলের দামকে ক্রমশ প্রভাবিত করেছে এবং সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দামও বাড়ছে।
শেয়ার বাজারে বড় পতন
এদিকে, বিশ্বব্যাপী তেলের বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার 2.60 শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি 115.50 ডলারে লেনদেন হয়েছে। দেশীয় শেয়ার বাজারে, সেনসেক্স 1,733.78 পয়েন্ট কমে 71,849.44-এর স্তরে নেমেছে৷ অন্যদিকে, নিফটি 528.45 পয়েন্ট কমে 22,291.15-এর স্তরে বন্ধ হয়েছে। এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা শুক্রবার মোট 4,367.30 কোটির রুপির শেয়ার বিক্রি করেছেন।