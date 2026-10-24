মাসের শেষে লক্ষ্মীপুজো, ঊর্ধ্বমুখী বাজারদরে পকেটে টান মধ্যবিত্তের
Lakshmi Puja Commodity Price Hike: লক্ষ্মীপুজোর বাজারে গিয়ে হাত পুড়ছে মধ্যবিত্তের। শহরের পাইকারি-খুচরো বাজার ঘুরে দেখা গেল, ফল থেকে সবজি, প্রায় সব উপকরণের দামই ঊর্ধ্বমুখী।
Published : October 24, 2026 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: পঞ্জিকা মেনে আগামী রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। বাঙালির ঘরে ঘরে ধনধান্যের দেবীর আরাধনার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। সচ্ছল, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র— সাধ্যমতো সকলেই দেবীকে ঘরে বরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু, উৎসবের মুখে আমবাঙালির পকেটে টান পড়েছে। একে তো মাসের শেষ, হাতে টানাটানি। তার ওপর চড়া বাজারদর যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। শহরের পাইকারি ও খুচরো কেনাবেচার শিয়ালদা— কোলে মার্কেট ঘুরে দেখা গেল, ফল থেকে কাঁচা সবজি, প্রায় সব উপকরণের দামই এক লাফে চড়েছে।
পুজোর বাজারে গিয়ে হাত পুড়ছে মধ্যবিত্তের। শিয়ালদা বাজারে কেনাকাটা করতে আসা মধ্য কলকাতার এক গৃহস্থ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের স্পষ্ট কথা, “মাসের শেষে এমনিতেই টানাটানি থাকে। ভেবেছিলাম ছোট করেই পুজো সারব। কিন্তু বাজারে ঢুকে দেখছি ফলের দামে আগুন। নৈবেদ্য সাজাতেই অর্ধেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে।”
ফলের দামে আগুন
বাজারে এখন প্রতি কেজি আপেল বিকোচ্ছে 100 থেকে 200 টাকার মধ্যে। ঠান্ডা-গরম-বৃষ্টির দোলাচলে শসার কেজি ঠেকেছে 80 টাকায়। একটু অন্য স্বাদের ফল কিনতে গেলেও ছ্যাঁকা খেতে হচ্ছে। শাকালু বিক্রি হচ্ছে 100 গ্রাম 15 টাকায়। একটি বাতাবি লেবুর দাম হাঁকা হচ্ছে 60 টাকা। তরমুজ কেজিতে 40 টাকা এবং আঙুর বিক্রি হচ্ছে 200 টাকা কেজি দরে। সরবতি লেবু চারটির দাম 50 টাকা। পুজোর অন্যতম প্রধান সামগ্রী কাঁঠালি কলা বিক্রি হচ্ছে কুড়ি টাকা জোড়া হিসেবে। অন্য ফলের মধ্যে বেদানার দাম আড়াইশো টাকা কিলো। একটা মাঝারি কমলালেবুর দাম পড়ছে 15 টাকা। একটি আনারস কিনতে খরচ হচ্ছে 80 টাকা। আতা বিক্রি হচ্ছে 200 টাকা কেজি দরে।
ফলপট্টির এক বিক্রেতার দাবি, পাইকারি আড়ত থেকেই মাল চড়া দামে তুলতে হচ্ছে। বাজারের ফল ব্যবসায়ী পরেশ সাহা বলেন, “আমরা বেশি দামে মাল কিনছি। গাড়িভাড়াও বাড়তি। ফলে সস্তায় বেচার কোনও উপায় নেই। রবিবার সকাল পর্যন্ত এই দর নামার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না।”
ঊর্ধ্বমুখী সবজির দর
একই হাল কাঁচা সবজির ক্ষেত্রেও। ভোগ রাঁধতে যেসব আনাজ লাগে, তার দরও বেশ উঁচুতে। মাঝারি সাইজের ফুলকপি বিকোচ্ছে 30 টাকা পিস, তবে একটু বড় ফুলকপি নিতে গেলে দিতে হচ্ছে 60 টাকা। বাঁধাকপির দাম প্রতি কেজি 40 থেকে 50 টাকা। রান্নার দরকারি টমেটো বিক্রি হচ্ছে 30 টাকা কিলো। আলুর দাম তুলনামূলক নিয়ন্ত্রণে, কেজি 15 টাকা। তবে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 50 টাকা দরে।
আনাজের মধ্যে ঢ্যাঁড়শ আড়াইশো গ্রাম কুড়ি টাকা। পটলের দর ঘোরাফেরা করছে চল্লিশ থেকে 60 টাকার মধ্যে। ঝিঙে বিকোচ্ছে ষাট টাকায়। একটি লাউয়ের দাম 25 থেকে 30 টাকা। লঙ্কা মানভেদে 100 গ্রাম 10 থেকে 15 টাকা। বেগুন বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা কেজিতে। করোলার দাম পড়ছে 500 গ্রামে ত্রিশ টাকা। আর পুজোর নাড়ু তৈরির মূল উপাদান নারকেল মিলছে 30 থেকে 40 টাকা পিস দরে।
বাজারের সবজি ও ফল ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, পুজোর দু’দিন আগে থেকেই মাল টান থাকে। সেই সঙ্গে উৎসবের চাহিদাকে ঘিরে দাম কিছুটা বাড়ে। তবে আমজনতার বক্তব্য অন্য। কোলে মার্কেটে সবজি কিনতে এসে প্রৌঢ়া রমা সেনগুপ্ত ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, “লক্ষ্মীর ঘট পাতার জন্য সব আনাজ অল্প অল্প করে নিতে গিয়েও থলে ভরছে না। সবজি আর ফলের যে দাম, তাতে পুজোর বাজেট কাটছাঁট ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না।” ফলে জিনিসপত্রের দর সামাল দিয়ে রবিবার দেবীর ঘট পাততে গিয়ে রীতিমতো ঘাম ছুটছে মধ্যবিত্তের।