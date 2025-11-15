ETV Bharat / business

ভারতে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার আরও কমতে পারে, বলছে SBI রিসার্চ রিপোর্ট

খাদ্যপণ্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। তবে সোনার দাম বৃদ্ধির ফলে কিছু বিভাগে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে।

ভারতে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার আরও কমতে পারে (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : November 15, 2025 at 4:56 PM IST

নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: ভারতে খুচরো মূল্যস্ফীতি নতুন সর্বনিম্নে পৌঁছেছে। যদি সোনার দাম মুদ্রাস্ফীতির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে আগামী দুই মাস ভারতে খুচরো মূল্যস্ফীতি নেতিবাচক অঞ্চলে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এসবিআই রিসার্চের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে নিম্ন মূল্যস্ফীতি অব্যাহত রয়েছে। অক্টোবরে সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি 0.25 শতাংশে নেমে এসেছে। খাদ্যপণ্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। তবে সোনার দাম বৃদ্ধির ফলে কিছু বিভাগে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে, পরবর্তী নীতিমালা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মুদ্রাস্ফীতির ধরণ ভিন্ন

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন স্তরের রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। কেরলে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হার রেকর্ড করা হয়েছে 8.56 শতাংশ। জম্মু ও কাশ্মীর এবং কর্ণাটকে মুদ্রাস্ফীতির হার 3 শতাংশের নিচে রেকর্ড করা হয়েছে। 22টি রাজ্যের মধ্যে 12টিতে নেতিবাচক মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে। কেরল ছাড়া, বাকি সব রাজ্যেই মুদ্রাস্ফীতির হার 3 শতাংশের নিচে রয়েছে।

সোনা বাদ দেওয়ার পর কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) নেতিবাচক হয়ে যায়

অক্টোবর মাসে সোনার দাম শক্তিশালী ছিল এবং ব্যক্তিগত যত্ন এবং প্রভাব বিভাগে মুদ্রাস্ফীতির হার 57 শতাংশেরও বেশি। তবে, সোনা বাদ দিলে, প্রধান কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) নেতিবাচক 0.57 শতাংশে নেমে এসেছে।

মূল সিপিআই অপরিবর্তিত রয়েছে

এসবিআই রিসার্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবরে মূল সিপিআই ছিল 4.33 শতাংশ, যা সেপ্টেম্বরের 4.36 শতাংশের সমান। তবে, মূল সিপিআই থেকে সোনা বাদ দেওয়ার পর, তা 2.6 শতাংশে নেমে আসে। জিএসটি হারে সাম্প্রতিক হ্রাস মুদ্রাস্ফীতির উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জ

নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি এবং 7 শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং ভারসাম্য তৈরি করেছে। ডিসেম্বরের নীতিমালার মূল প্রশ্ন হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করবে নাকি সুদের হার কমানো থেকে বিরত থাকবে? এসবিআই রিসার্চের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে নভেম্বর-ডিসেম্বরের মুদ্রাস্ফীতি এবং তৃতীয় প্রান্তিকের জিডিপির মতো ভবিষ্যতের তথ্য নীতিকে প্রভাবিত করবে।

তারল্য এবং ঋণ সরবরাহের উপরও চাপ

আমানতের তুলনায় ঋণের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, এসবিআই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তারল্য (নগদ অর্থ) ব্যবস্থাপনা এবং সুষম ঋণ সরবরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অর্থবছর 2027 সালে সিপিআইও কম থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে নীতিগত পদক্ষেপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

