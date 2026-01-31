ETV Bharat / business

ঋণ-জর্জরিত রাজ্যের তালিকার শীর্ষে বাংলা, মোট আয়ের 42% ব্যয় সুদ পরিশোধে

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক বছর 2025-এর তথ্য দেখায় যে, বেশ কয়েকটি বড় রাজ্যের ঋণের সুদের অর্থ প্রদানে তাদের কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্বের 42% খরচ হয়ে যায়।

Bengal Debt Data
ঋণ-জর্জরিত রাজ্যের তালিকার শীর্ষে বাংলা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 31, 2026 at 2:35 PM IST

4 Min Read
নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: ঋণের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য তাদের নিজস্ব রাজস্ব ভিত্তিক আয়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করছে শুধুমাত্র অতীতের ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য খরচ হয়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যগুলিকে রাস্তাঘাট, স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা এবং নতুন প্রকল্পে ব্যয় করার ক্ষেত্রে অর্থ-সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) 2025 অর্থবর্ষের তথ্য (বাজেট অনুমান) অনুযায়ী, বেশ কয়েকটি বড় রাজ্যে মোট সুদের পরিমাণ ওই রাজ্যগুলির নিজস্ব কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্বের 42 শতাংশ পর্যন্ত ৷ এর ফলে উন্নয়ন, কল্যাণ এবং পরিকাঠামোর জন্য অবশিষ্ট অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, বিপুল পরিমাণ অর্থ সুদ পরিশোধের জন্য খরচ হয়ে যাওয়ায় এই ঋণ-জর্জরিত রাজ্যগুলির উন্নয়নও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে৷

ঋণ-জর্জরিত দেশের শীর্ষ 10 রাজ্যের তালিকা

  1. 2025 অর্থবর্ষে রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সুদ পরিশোধের বোঝা সবচেয়ে বেশি ছিল। রাজ্যের কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব থেকে মোট বার্ষিক আয় 1.09 লক্ষ কোটি টাকা ৷ কিন্তু, ঋণের সুদ পরিশোধে 45 হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করেছে। এর অর্থ হল, পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ভিত্তিক আয়ের 42 শতাংশ রাজ্যের সুদ পরিশোধে ব্যয় হয়েছে, যা দেশের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ।
  2. পঞ্জাবের সুদের বোঝা ছিল তার রাজস্ব ভিত্তিক আয়ের 34 শতাংশ। পঞ্জাব 70 হাজার কোটি টাকা রাজস্ব থেকে আয় করেছে এবং ঋণের সুদ হিসেবে প্রায় 24,000 কোটি টাকা পরিশোধ করেছে।
  3. বিহারের রাজস্ব ভিত্তিক আয় 62 হাজার কোটি টাকা, এর মধ্যে রাজ্যের ঋণের সুদের জন্য প্রায় 21 হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে৷ অর্থাৎ, বিহার তার রাজস্ব ভিত্তিক আয়ের 33 শতাংশ রাজ্যের সুদ পরিশোধে ব্যয় করেছে।
  4. 2025 অর্থবর্ষে কেরলের নিজস্ব রাজস্ব বাবদ আয় 1.03 লক্ষ কোটি টাকা৷ এর মধ্যে সুদ পরিশোধ করতে ব্যয় করেছে 29 হাজার কোটি টাকা। কেরলের সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ তাদের রাজস্ব বাবদ আয়ের 28 শতাংশ ছিল।
  5. এই তালিকায় তামিলনাড়ু পঞ্চম স্থানে রয়েছে৷ তামিলনাড়ুর রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ 2.26 লক্ষ কোটি টাকা৷ তবে এই রাজ্য এর মধ্যে 62 হাজার কোটি টাকা সুদ দিয়েছে। অর্থাৎ, তামিলনাড়ু তার রাজস্ব বাবদ আয়ের 28 শতাংশ রাজ্যের ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যয় করেছে।
  6. হরিয়ানা 94 হাজার কোটি টাকা রাজস্ব বাবদ আয় করেছে যার মধ্যে 25 হাজার কোটি টাকা সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয় করেছে ৷ অর্থাৎ, হরিয়ানা তার রাজস্ব ভিত্তিক আয়ের 27 শতাংশ রাজ্যের সুদ পরিশোধে ব্যয় করেছে।
  7. রাজস্থানের রাজস্ব ভিত্তিক আয় ছিল 1.48 লক্ষ কোটি টাকা যার মধ্যে 38 হাজার কোটি টাকা সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয় করেছে ৷ অর্থাৎ, রাজস্থানের সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ তাদের রাজস্ব বাবদ আয়ের 25 শতাংশ ছিল।
  8. অন্ধ্রপ্রদেশের রাজস্ব ভিত্তিক আয় 1.2 লক্ষ কোটি টাকা৷ এর মধ্যে 29 হাজার কোটি টাকা ঋণের জন্য সুদ দিয়েছে রাজ্য৷ ফলে, অন্ধ্রপ্রদেশ তার রাজস্ব ভিত্তিক আয়ের 24 শতাংশ রাজ্যের সুদ পরিশোধে ব্যয় করেছে।
  9. এই তালিকার নবম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ৷ এই রাজ্যের রাজস্ব বাবদ আয় 1.23 লক্ষ কোটি টাকা যার মধ্যে 27 হাজার কোটি টাকা সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয় করেছে ৷ অর্থাৎ, মধ্যপ্রদেশের সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ তাদের রাজস্ব বাবদ আয়ের 22 শতাংশ ছিল।
  10. 2025 অর্থবর্ষে কর্ণাটকের রাজস্ব বাবদ আয় 2.03 লক্ষ কোটি টাকা এবং 39 হাজার কোটি টাকা সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয় করেছে ৷ অর্থাৎ, কর্ণাটকের সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ তাদের রাজস্ব বাবদ আয়ের 19 শতাংশ ছিল।

চলতি 2025-26 আর্থিক বছরের প্রথম 9 মাসের প্রবণতা এবং পর্যালোচনাধীন আর্থিক বছরের বাকি তিন মাসের নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের হিসাব অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের এই বছরে বাজার থেকে মোট 81,972.333 কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার কথা ছিল। তবে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) তথ্য অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই চলতি অর্থবর্ষের প্রথম 9 মাস (1 এপ্রিল, 2025 থেকে 31 ডিসেম্বর, 2025) পর্যন্ত সময়ে প্রায় 78,000 কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেলেছে। তাই চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন মাসে বাজেটে নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ওই সীমা ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, রাজ্যের আয়ের তুলনায় ব্যয় আরও বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷

