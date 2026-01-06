ETV Bharat / business

মার্কিন হুমকি উপেক্ষা করে জামনগরের শোধনাগারে রুশ তেল? যা জানাচ্ছে রিলায়েন্স

ব্লুমবার্গের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের দাবি, রাশিয়ার তেল বহনকারী জাহাজগুলির শিপিং সংক্রান্ত তথ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রদান করার ইঙ্গিত স্পষ্ট৷

Russian Oil Deliveries To Jamnagar
মার্কিন হুমকি উপেক্ষা করে জামনগরের শোধনাগারে রুশ তেল? (ইটিভি ভারত)
নয়াদিল্লি, 6 জানুয়ারি: রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড মঙ্গলবার জানিয়েছে যে, তারা জানুয়ারিতে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল সরবরাহের আশা করে না এবং গত তিন সপ্তাহে এ জাতীয় কোনও পণ্যসম্ভার তারা পায়নি। ব্লুমবার্গের একটি প্রতিবেদনের দাবি করা হয়েছে যে, রাশিয়ার তেল বোঝাই তিনটি জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূলে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর জামনগর শোধনাগারে যাচ্ছে।

ভারতের সবচেয়ে বড় রাশিয়ার তেল ক্রেতা এই বেসরকারি তেল শোধনাগারটি এক্স-এ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছে, "রাশিয়ার তেল বোঝাই তিনটি জাহাজ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জামনগর তেল শোধনাগারের দিকে যাচ্ছে" এই দাবিটি ভুল। এই ভ্রান্ত রিপোর্টে রিলায়েন্সও হতাশা প্রকাশ করেছে ৷ পাশাপাশি, ওই রিপোর্ট প্রকাশের সময় তাদের অস্বীকারের বিষয়টিও উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে সংস্থার তরফে।

RIL তাদের X হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে, ব্লুমবার্গের একটি সংবাদ প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, "রাশিয়ার তেল বোঝাই তিনটি জাহাজ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জামনগর রিফাইনারি অভিমুখে যাচ্ছে", এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের জামনগর রিফাইনারি গত তিন সপ্তাহে তাদের শোধনাগার থেকে রাশিয়ার তেলের কোনও পণ্য পায়নি এবং জানুয়ারিতে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল সরবরাহের কোনও আশাও তারা করছে না ৷"

এই পোস্টে বলা হয়েছে, "আমরা গভীরভাবে ব্যথিত যে যারা ন্যায্য সাংবাদিকতার অগ্রভাগে থাকার দাবি করে, তারা জানুয়ারিতে সরবরাহ করা রাশিয়ার তেল কেনার বিষয়ে RIL-এর অস্বীকারের বিষয়টিও উপেক্ষা করেছে এবং আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করে একটি ভুল প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ।"

ডেটা অ্যানালিটিক্স ফার্ম কেপলারের উদ্ধৃতি দিয়ে, 'রাশিয়ার তেল সংকেত রিলায়েন্স প্ল্যান্ট অ্যাজ ডেস্টিনেশন' শিরোনামে ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে শিপিং ডেটা ভারতের পশ্চিম উপকূলের দিকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের চলাচলের ইঙ্গিত দেয়। তবে প্রতিবেদনে আরআইএল-এর অস্বীকার করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, "রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বহনকারী কমপক্ষে তিনটি ট্যাঙ্কার ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্ল্যান্টকে তাদের পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে নির্দেশ করছে, রিফাইনার দেশীয় উৎপাদনের জন্য কিছু ক্রয় পুনরায় শুরু করার পর। প্রায় 22 লক্ষ ব্যারেল ইউরাল তেল ভর্তি জাহাজগুলি বর্তমানে বিশাল জামনগর কমপ্লেক্সে সংকেত দিচ্ছে এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স ফার্ম কেপলারের মতে, এই মাসের শুরুতে তাদের পণ্যসম্ভার সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।"

এতে বলা হয়েছে যে, কেপলার জাহাজের বর্তমান অবস্থান এবং আসন্ন স্রাব বন্দরের বিস্তারিত বিবরণ-সহ ক্যাপ্টেনদের পাঠানো লাইভ সিগন্যালের ভিত্তিতে জাহাজের গতিবিধি ট্র্যাক করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাহাজগুলি ভারতের দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গন্তব্যস্থল পরিবর্তন হতে পারে।

