শুল্ক প্রত্যাহারের পর ভারতীয় রফতানিকারকরা কি আমেরিকা থেকে অর্থ ফেরত পাবেন?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক বাতিল করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এর ফলে ফেরত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

US Tariffs On India
শুল্ক প্রত্যাহারের পর ভারতীয় রফতানিকারকরা কি আমেরিকা থেকে অর্থ ফেরত পাবেন? (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
ওয়াশিংটন, 21 ফেব্রুয়ারি: মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত শুল্ক বাতিল করেছে । এই সিদ্ধান্তের পর, গত বছর ট্রাম্পের শুল্কের আওতায় মার্কিন কোম্পানিগুলি যে বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করেছিল তার কী হবে, সে সম্পর্কে প্রশাসন এখনও স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি। আরোপিত শুল্ক ফেরত দেওয়ার প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এমনটা ঘটেছে। তবে, প্রশাসন বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা কেউই এই ফেরত প্রক্রিয়াটি কীভাবে কাজ করবে, তা ব্যাখ্যা করেননি। এর অর্থ হল, ভারতীয় রফতানিকারকদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই।

তিন লক্ষেরও বেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুল্কের মাধ্যমে 170 বিলিয়ন ডলার (প্রায় 15.42 লক্ষ কোটি টাকা) ফেরত চেয়েছে। বিচারপতি ব্রেট কাভানাহ শুনানির সময় লিখেছেন যে বিলিয়ন ডলার ফেরত মার্কিন ট্রেজারির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। তিনি আরও বলেন, "আদালত আজ কিছু বলছে না যে সরকার আমদানিকারকদের কাছ থেকে আদায় করা বিলিয়ন ডলার কীভাবে ফেরত দেবে।" তবে এই প্রক্রিয়াটি সম্ভবত "অগোছালো" হবে, যেমন মৌখিক যুক্তিতে স্বীকার করা হয়েছে।

আদালতের আদেশের অর্থ কী?

এই আদালতের আদেশের সহজ অর্থ হল, যদিও সরকারের কাছে শুল্ক পরিশোধের বিস্তারিত রেকর্ড রয়েছে , তবুও পৃথক আমদানিকারকদের ফেরতের আশায় তাদের নিজস্ব মামলা দায়ের করতে হবে। ট্রেড অ্যাটর্নি টেড পসনার সিএনএনকে বলেন যে এই মামলাটি কখনওই অর্থ ফেরত সংক্রান্ত ছিল না। তিনি বলেন, "এটা কল্পনা করাও কঠিন যে সুপ্রিম কোর্ট ফেরত প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম বিবরণে যাবে।" এর আগে, ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেস্যান্ট রয়টার্সকে বলেছিলেন যে, আমদানিকারকদের ফেরত দেওয়ার জন্য সংস্থাটির কাছে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ রয়েছে৷ তবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, প্রক্রিয়াটি এক বছর পর্যন্ত সময় নিতে পারে।

কোম্পানিগুলিকে কী করতে হবে?

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, অতিরিক্ত শুল্ক নেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল ৷ কিন্তু, কীভাবে শুল্ক বাবদ নেওয়া ওই অর্থ পরিশোধ করা হবে তা ব্যাখ্যা করেনি আদালত। বিচারপতি কাভানা বলেছেন যে, কোটি কোটি ডলার পরিশোধ করলে সরকারের কোষাগারের উপর প্রভাব পড়বে। তিনি স্বীকার করেছেন যে, পরিশোধ প্রক্রিয়া 'অগোছালো' হতে পারে। এর অর্থ হল কোম্পানিগুলিকে ঋণ পরিশোধের জন্য নিজেদেরই আদালতে যেতে হতে পারে। এটি একটি দীর্ঘ এবং কঠিন প্রক্রিয়া হতে পারে। একজন বাণিজ্য আইনজীবীর মতে, এই মামলা ঋণ পরিশোধের বিষয়ে নয় এবং সুপ্রিম কোর্ট এতে জড়িত হতে চায় না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর মার্কিন সরকারকে শুল্ক প্রত্যাহার করতে হয়েছে এমন ঘটনা এটিই প্রথম নয়। 1998 সালের একটি রায়ের ফলে মার্কিন কোম্পানিগুলিকে 730 মিলিয়ন ডলার ফেরত দেওয়া হয়েছিল, যদিও এই প্রক্রিয়ায় দুই বছর সময় লেগেছিল।

ভারতীয় রফতানিকারকরা কি অর্থ ফেরত পাবেন?

শুল্ক তুলে নেওয়ার পর, এখন প্রশ্ন উঠছে যে ভারতীয় রফতানিকারকরা কি অর্থ ফেরত পাবেন ? অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, সরাসরি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, ভারতীয় রফতানিকারকরা নয়, মার্কিন আমদানিকারকরা মার্কিন সরকারকে শুল্ক পরিশোধ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, যখন কোনও মার্কিন কোম্পানি ভারত থেকে পণ্য আমদানি করে, তখন তারা মার্কিন কাস্টমসকে শুল্ক পরিশোধ করে। এই অতিরিক্ত খরচ পরবর্তীতে মার্কিন উপভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। অতএব, ফেরত প্রক্রিয়া শুরু হলেও, ভারতীয় রফতানিকারকদের নয়, বরং মার্কিন আমদানিকারকদেরই সুবিধা দেবে। যদিও মার্কিন আদালত শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করেছে, তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রফতানিকারকদের সেই সময়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কোনও স্পষ্ট আইনি ব্যবস্থা নেই।

