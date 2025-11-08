ETV Bharat / business

শুধু সোনা কেন? শীঘ্রই রুপোর পরিবর্তেও ঋণ দেবে ব্যাঙ্ক, রইল খুঁটিনাটি

রিজার্ভ ব্যাঙ্কয়ের এই নতুন পদক্ষেপের ফলে, মানুষ এখন তাদের আর্থিক চাহিদা মেটাতে ঘরে রক্ষিত রুপোর পরিবর্তে ঋণ পেতে পারবে।

Silver Loan Rules
শীঘ্রই রুপোর পরিবর্তেও ঋণ দেবে ব্যাঙ্ক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 8, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 8 নভেম্বর: সোনার পরিবর্তে যেমন ঋণ নিতে হয়, ঠিক তেমনই রুপোর পরিবর্তে ঋণ নিতে পারবেন আপনি। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) একটি নতুন সার্কুলার জারি করেছে। এর নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সোনা ও রুপোর সমান্তরাল বিরুদ্ধে ঋণ) নির্দেশিকা, 2025। রিজার্ভ ব্যাঙ্কয়ের এই নতুন পদক্ষেপের ফলে, মানুষ এখন তাদের আর্থিক চাহিদা মেটাতে ঘরে রক্ষিত রুপোর পরিবর্তে ঋণ পেতে পারবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কয়ের নতুন নিয়মের অধীনে, 1 এপ্রিল, 2026 থেকে কার্যকর হবে। এই নিয়মগুলি রুপোর পরিবর্তে ঋণ নেওয়া সহজ করে তুলবে।

কোন প্রতিষ্ঠান ঋণ দেবে?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আপনি যদি রুপো পরিবর্তে ঋণের কথা বিবেচনা করেন, তবে অনেক ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই সুবিধাটি দিতে পারবে। প্রায় সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, যার মধ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাঙ্ক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (RRB) অন্তর্ভুক্ত, এই সুবিধাটি দেবে।

এছাড়াও, শহর ও গ্রামীণ এলাকায় পরিচালিত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও রুপোর পরিবর্তে ঋণ দেবে। নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থাগুলি (এনবিএফসি) এবং গৃহায়ন আর্থিক সংস্থাগুলিও তাদের গ্রাহকদের রুপোর পরিবর্তে ঋণ দেবে।

আপনি কত সোনা ও রুপো বন্ধক রাখতে পারেন?

রুপো বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে, গ্রাহকরা 10 কেজির বেশি রুপোর গয়না এবং 500 গ্রামের বেশি রুপোর মুদ্রা বন্ধক রাখতে পারবেন না। এই সীমাটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা নির্ধারিত। ঋণের পরিমাণ ঋণ-মূল্য (LTV) অনুপাতের উপর নির্ভর করবে। আপনি আপনার সোনা বা রুপোর মূল্যের 85 শতাংশ পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, একজন গ্রাহককে দেওয়া সমস্ত ঋণের জন্য বন্ধক রাখা গয়নার মোট ওজন নিম্নলিখিত সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়:

সোনার গয়না: 1 কিলোগ্রামের বেশি নয়।

রুপোর গয়না: 10 কিলোগ্রামের বেশি নয়।

সোনার কয়েন: 50 গ্রামের বেশি নয়।

রুপোর কয়েন: 500 গ্রামের বেশি নয়।

প্রতিটি ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে পেতে পারেন Gold Coin ! সুযোগ দিচ্ছে পেটিএম

সোনার দাম 1.5 লাখ, রুপোর দাম ছাড়াতে পারে 2 লাখ টাকার গণ্ডি !

TAGGED:

SILVER LOAN
SILVER LOAN RULES
RBI
RBI SILVER LOAN RULES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.