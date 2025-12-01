ETV Bharat / business

ঋণের EMI আরও কমবে ? শুক্রবার রেপো রেট আরও কমাতে পারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

RBI-এর মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক 3 ডিসেম্বর শুরু হবে এবং এর ফলাফল 5 ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার Repo Rate আরও কমাতে পারে RBI

RBI MPC Meet
শুক্রবার রেপো রেট আরও কমাতে পারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : December 1, 2025 at 7:15 PM IST

মুম্বই, 1 ডিসেম্বর: ডিসেম্বরের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক ৷ এই বৈঠক নিয়ে দেশের অর্থনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা যথেষ্ট ! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির (MPC) বৈঠক 3 ডিসেম্বর শুরু হবে এবং এর ফলাফল 5 ডিসেম্বর শুক্রবার ঘোষণা করা হবে।

সংশ্লিষ্ট মহলের বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার Repo Rate আরও কমাতে পারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৷ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমার পরিপ্রেক্ষিতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) তার পরবর্তী মুদ্রানীতিতে রেপো রেট 25 বেসিস পয়েন্ট বা 0.25 শতাংশ কমানোর কথা ঘোষণা করতে পারে। যদি এমনটি ঘটে, তাহলে ঋণের EMI আরও কমে যাবে যা লক্ষ লক্ষ ঋণগ্রহীতাদের স্বস্তি দিতে পারে।

আগামী 5 ডিসেম্বর, শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা সকাল 10টায় সুদের হার নির্ধারণকারী প্যানেলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সুদের হার কমানো শুরু করে এবং অগস্ট মাস পর্যন্ত মোট 100 বেস পয়েন্ট সুদ কমিয়ে দেয়। বর্তমানে রেপো রেট 5.5 শতাংশ। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিসেম্বরের মুদ্রানীতি কমিটির (MPC) বৈঠকের পর এই হার আরও 25 বেসিক পয়েন্ট কমিয়ে রেপো রেট 5.25 শতাংশে নামিয়ে আনতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্ত ঋণগ্রহীতাদের সরাসরি স্বস্তি দিতে পারে।

গত দু'মাস ধরে উপভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) ভিত্তিক খুচরো মুদ্রাস্ফীতি সরকারের লক্ষ্যমাত্রা 2 শতাংশের নিচে রয়ে গিয়েছে। এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা আবারও সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা দেখছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে 8.2 শতাংশের শক্তিশালী জিডিপি বৃদ্ধি রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সুদের হার কমাতে বাধা দিতে পারে। তার পরেও, রাজস্ব সংগ্রহ, বর্ধিত বিনিয়োগ এবং জিএসটি ছাড়ের মতো সংস্কারের কারণে শক্তিশালী অর্থনীতির লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।

CRISIL-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ ধর্মকীর্তি যোশীর মতে, খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস প্রধান মুদ্রাস্ফীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2-6 শতাংশের সীমার নীচে নেমে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ। সোনা বাদে মূল মুদ্রাস্ফীতি অক্টোবরে 2.6 শতাংশ ছিল, যা GST ছাড়ের ফলে সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ডিসেম্বরে 25 বেসিস পয়েন্ট বা 0.25 শতাংশ রেপো রেট কমানো সম্পূর্ণরূপে সম্ভব ৷ কারণ, খুচরো মুদ্রাস্ফীতির তীব্র হ্রাস এই সিদ্ধান্তের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করেছে।

নভেম্বরের এসবিআই রিসার্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে নিম্ন মূল্যস্ফীতি অব্যাহত রয়েছে। অক্টোবরে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI)-এ মুদ্রাস্ফীতি 0.25 শতাংশে নেমে এসেছে। খাদ্যপণ্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। তবে সোনার দাম বৃদ্ধির ফলে কিছু বিভাগে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। খাদ্যপণ্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে ভারতে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হারে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে।

এসবিআই রিসার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, অক্টোবরে মূল কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) ছিল 4.33 শতাংশ, যা সেপ্টেম্বরের 4.36 শতাংশের সমান। তবে, মূল সিপিআই থেকে সোনা বাদ দেওয়ার পর, তা 2.6 শতাংশে নেমে আসে। জিএসটি হারে সাম্প্রতিক হ্রাস মুদ্রাস্ফীতির উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এসবিআই রিসার্চের রিপোর্টে।

