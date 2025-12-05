সুদের হার কমাল RBI, বছরের শেষ থেকে কম দিতে হবে ইএমআই
আরবিআই রেপো রেট কমানোয় বাড়ি ও গাড়ির ঋণে মাসিক কিস্তি কমতে পারে । এর জেরে স্বস্তি পাবে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া আমজনতা ।
Published : December 5, 2025 at 1:36 PM IST
মুম্বই, 5 ডিসেম্বর: বড়দিনের আগেই স্বস্তি আমজনতার ! ঋণের উপর কমতে চলেছে সুদের হার ৷ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটি (এমপিসি) সর্বসম্মতিক্রমে 25 বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমানোর কথা ঘোষণা করেছে ৷ এর ফলে 5.5 শতাংশ থেকে সূচক নেমে এসেছে 5.25 শতাংশে৷ শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন আরবিআই (RBI) গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা ৷
আরবিআই-এর এই সিদ্ধান্তের ফলে গৃহনির্মাণ, গাড়ি এবং বাণিজ্যিক ঋণ-সহ অগ্রিম ঋণ অনেকটাই সস্তা হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্টমহল ৷ চলতি অর্থবর্ষে পঞ্চম দ্বি-মাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণা করে আরবিআই গভর্নর জানান, হার নির্ধারণকারী প্যানেল স্বল্পমেয়াদি ঋণের হার বা রেপো রেট 25 বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে 5.25 শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ গত তিন মাস ধরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত 2 শতাংশ নিম্ন ব্যান্ডের নীচে থাকা উপভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) ভিত্তিক প্রধান খুচরো মুদ্রাস্ফীতির কারণে এই হার হ্রাস করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এর আগে গত ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিলে 25 বেসিস পয়েন্ট এবং জুনে 50 বেসিস পয়েন্ট সুদ কমিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৷ এরপর ডিসেম্বরে সুদের হার কমানোর পর 2025 সালে মোট 125 বেসিস পয়েন্ট কমল রেপো রেট ৷ আরবিআই রেপো রেট কমানোয় বাড়ি ও গাড়ির ঋণে মাসিক কিস্তি কমতে পারে । এর জেরে স্বস্তি পাবে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া আমজনতা । কমবে তাদের মাসিক কিস্তির অঙ্ক ।
December 5, 2025
আরবিাই গভর্নর জানান, অক্টোবরের অ্যাজেন্ডা তৈরির বৈঠকের পর থেকে দেশের অর্থনীতিতে দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় । 2025 সালের অক্টোবরে ভারতের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি 0.25 শতাংশের ঐতিহাসিক সর্বনিম্নে নেমে আসে ৷ যা উপভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) সিরিজ চালু হওয়ার পর থেকে বর্তমানে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে । সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, "চলতি অর্থবছরে দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি 8.2 শতাংশে উন্নীত হওয়া এবং মুদ্রাস্ফীতির তীব্র হ্রাস 1.7 শতাংশে নেমে আসা ভারতীয় অর্থনীতির জন্য একটি বিরল সময়কাল তৈরি করেছে ৷"
তবে, এই সপ্তাহের শুরুতে টাকার মূল্য ঐতিহাসিক সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে ৷ যার জেরে আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে ৷ এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির আশঙ্কাও তৈরি হয়। এই বছর এখন পর্যন্ত টাকার মূল্য প্রায় 5 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে । আরবিআই দেশের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাসও 6.8 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 7.3 শতাংশ করা হয়েছে ।
আরবিআই গভর্নর আরও জানান, সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সিপিআই-ভিত্তিক খুচরা মুদ্রাস্ফীতি 4 শতাংশে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ উভয় পক্ষের জন্য 2 শতাংশ মার্জিন রাখা হয়েছে । MPC-এর সুপারিশের ভিত্তিতে, খুচরো মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের মধ্য দিয়ে, RBI ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিল মাসে রেপো রেট 25 বেসিস পয়েন্ট এবং জুন মাসে 50 বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে । এই বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে খুচরা মুদ্রাস্ফীতি 4 শতাংশের নীচে রয়েছে ।