এক বছরে 13.34 লক্ষ অভিযোগ পেয়েছে RBI, অধিকাংশই ঋণ-ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, জমা পড়া এই 13 লক্ষেরও বেশি অভিযোগের মধ্যে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, ক্রেডিট কার্ড এবং ঋণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সবচেয়ে বেশি৷
By PTI
Published : December 2, 2025 at 4:02 PM IST
মুম্বই, 2 ডিসেম্বর: সোমবার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) একটি প্রতিবেদনে গ্রাহকদের অভিযোগের তীব্র বৃদ্ধির হিসাব তুলে ধরেছে৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) তরফে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে, 2024-25 অর্থবর্ষে 13.34 লক্ষ অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এই অভিযোগের পরিমাণ 2023-24 অর্থবর্ষের তুলনায় 13.55 শতাংশ বেশি। তাদের ইন্টিগ্রেটেড Ombudsman Scheme (IO Scheme)-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) জানিয়েছে যে, 2024-25 অর্থবর্ষে গ্রাহকদের অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে 13.34 লক্ষে পৌঁছেছে। ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, ক্রেডিট কার্ড এবং ঋণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
এই অভিযোগগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রাপ্তি ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (CRPC) ইতিমধ্যেই 9.11 লক্ষ অভিযোগের সমাধান করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ন্যায়পাল অফিস (ORBIOs) CRPC থেকে সরাসরি CMS জমা এবং অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে 2.96 লক্ষ অভিযোগ পেয়েছে। এত লক্ষ অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, ORBIOs এর মধ্যে ইতিমধ্যেই 93.07 শতাংশ অভিযোগের সমাধান করেছে যা এই ব্যবস্থার দক্ষতাকে প্রতিফলিত করে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) তরফে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, গ্রাহকদের অভিযোগের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল ঋণ এবং অগ্রিম অর্থ প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার পরিমাণ ছিল মোট অভিযোগের 29.25 শতাংশ। এর মধ্যে ক্রেডিট কার্ডের অভিযোগ 20.04 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ডিজিটাল ব্যবহার এবং কার্ডের ব্যবহার বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। মজার বিষয় হল, মোবাইল এবং ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত অভিযোগ 12.74 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থা বা উন্নত উপভোক্তা সচেতনতার ফলাফলকে প্রতিফলিত করে।
নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, মোট অভিযোগের 81.53 শতাংশ ছিল ব্যাঙ্কগুলির সম্পর্কিত অভিযোগ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির অভিযোগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 37.53 শতাংশে। সরকারি খাতের ব্যাঙ্কগুলির অভিযোগ কমে দাঁড়িয়েছে 34.80 শতাংশে। এনবিএফসিগুলির অভিযোগ মোট অভিযোগের 14.80 শতাংশে রয়ে গিয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে ডিজিটাল ঋণ এবং ফিনটেক প্ল্যাটফর্মগুলিও এখনও গ্রাহকদের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওই প্রতিবেদনে, আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিযোগ প্রক্রিয়া ক্রমশ ডিজিটাল হয়ে উঠছে। মোট অভিযোগের 91.22 শতাংশ অভিযোগ অনলাইনে বা ইমেলের মাধ্যমে দাখিল করা হয়েছে, যা গ্রাহকদের সুবিধা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টোল-ফ্রি নম্বরে 9.27 লক্ষ কল এসেছে, যা আগের বছরের তুলনায় 29 শতাংশ বেশি। এই কলগুলির 70 শতাংশ হিন্দিতে রেকর্ড করা হয়েছে, বাকিগুলি আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজিতে।