রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, দেশে বাড়তে পারে মুদ্রাস্ফীতি
টানা দ্বিতীয় বছরের মতো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছে। এর ফলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট 5.25 শতাংশে থাকবে।
By ANI
Published : April 8, 2026 at 3:25 PM IST
মুম্বই, 8 এপ্রিল: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টানা দ্বিতীয়বারের মতো রেপো রেট 5.25 শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে। এর আগে ডিসেম্বরে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট 0.25 শতাংশ কমিয়েছিল। এর মানে হল, 2025 সালে রেপো রেট 1.25 শতাংশ কমানো হবে। এই হ্রাসের আগে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট 6.50 শতাংশে নিয়ে এসেছিল।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম রেপো রেট কমানো হয়েছিল 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আসন্ন পলিসি রেটের ক্ষেত্রেও বিরতি দেওয়া হতে পারে। এদিকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা ঘোষণা করেছেন যে, স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসডিএফ) রেট 5 শতাংশ এবং মার্জিনাল স্টান্ডিং ফেসিলিটি (এমএসএফ) রেট 5.5 শতাংশ থাকবে।
মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে পারে
নীতিগত হার ঘোষণার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানান যে, অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি আমদানিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বাড়াতে পারে এবং চলতি হিসাবের ঘাটতি (সিএডি) প্রসারিত হতে পারে। তিনি আরও জানান যে, বিশ্বব্যাপী দুর্বল অর্থনৈতিক আর্থিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাহ্যিক চাহিদা কমিয়ে দিতে পারে এবং রেমিটেন্স প্রবাহ হ্রাস করতে পারে।
সঞ্জয় মালহোত্রা জানান যে, ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সূচকগুলি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অব্যাহত শক্তিশালী গতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জানান যে, শক্তিশালী ব্যক্তিগত ভোগ এবং অব্যাহত বিনিয়োগ চাহিদা এই আর্থিক বৃদ্ধির গতিকে সমর্থন করছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানান যে, মুদ্রানীতি কমিটি (MPC) উল্লেখ করেছে যে সংঘাতের তীব্রতা ও সময়কাল, সেইসঙ্গে জ্বালানি এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর সম্ভাব্য ক্ষতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং আর্থিক বৃদ্ধি উভয়ের জন্যই ঝুঁকি তৈরি করছে।
রেপো রেট অপরিবর্তিত
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, 2027 অর্থবর্ষের জন্য তার পলিসি রেট ঘোষণা করেছে। টানা দ্বিতীয় বছরের মতো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছে। এর ফলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট 5.25 শতাংশে থাকবে। এর আগে, ডিসেম্বরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট 0.25 শতাংশ কমিয়েছিল যখন অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল।
তবে, পলিসি রেট ঘোষণার আগেই ট্রাম্প দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। এদিকে, ইরানও হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম 19 শতাংশ কমেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 91 ডলারে নেমে এসেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অপরিশোধিত তেলের দাম আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাব দেশের শেয়ার বাজারেও অনুভূত হয়েছে, যার ফলে সেনসেক্স 2,700 পয়েন্টের বেশি বেড়েছে।