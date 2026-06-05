জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রেপো রেট নিয়ে সাবধানী সিদ্ধান্ত

জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রেপো রেট নিয়ে সাবধানী সিদ্ধান্ত
মধ্যপ্রাচ্যে চলা উত্তেজনার কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে। চলতি অর্থবছরের জন্য আগের অনুমান 6.9 শতাংশ থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে।
By PTI
Published : June 5, 2026 at 11:54 AM IST
মুম্বই, 5 জুন: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) তার জুন 2026-এর মুদ্রানীতিতে রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা, এপ্রিল মাসের মতোই, রেপো রেট 5.25 শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেষবার ডিসেম্বর 2025-এ সুদের হার কমিয়েছিল, সেই সময় রেপো রেট 5.5 শতাংশ থেকে 5.25 শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছিল।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটি রেপো রেট (Repo Rate) স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি অন্যান্য প্রধান সুদের হারও অপরিবর্তিত রেখেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন যে, স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (SDF) রেট 5 শতাংশই থাকবে। মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি (MSF) রেট এবং ব্যাঙ্ক রেটও 5.5 শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য প্রধান মুদ্রানীতির হারে কোনও পরিবর্তন আনেনি।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটি ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে তিনজন আরবিআই-এর এবং বাকিরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি দুই মাস অন্তর বৈঠক করে। 2026-27 অর্থবর্ষে মুদ্রানীতি কমিটি ছয়বার বৈঠক করবে। প্রথম বৈঠকটি 2026 সালের 6-8 এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস
আর্থিক নীতি পর্যালোচনার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন যে, 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য সিপিআই মূল্যস্ফীতির হার হবে 5.1 শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর আরও জানান যে, এই হার নির্ধারণকারী কমিটি মূল মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস 4.7 শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ তিনি উল্লেখ করেন যে, অন্তর্নিহিত মূল্যস্ফীতির চাপ বর্তমানে কম রয়েছে।
জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস হ্রাস করা হয়েছে
মধ্যপ্রাচ্যে চলা উত্তেজনার কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েছে। চলতি অর্থবছরের জন্য আগের অনুমান 6.9 শতাংশ থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) এখন আশা করছে যে, 2027 অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে 6.6 শতাংশ, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে 6.3 শতাংশ, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে 6.5 শতাংশ এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে 6.8 শতাংশ।
এবার ইতিবাচক দিকটি হল, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শক্তিশালী রয়েছে। উৎপাদন ও পরিষেবা খাত ভালো ফল করছে এবং জিএসটি সংগ্রহ ও স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের কারণে শহরাঞ্চলের ভোগব্যয় বাড়ছে।