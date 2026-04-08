আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, 2026 অর্থবর্ষে 7.6 শতাংশের প্রত্যাশা
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 2026 অর্থবর্ষের জন্য GDP বৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়ে 7.6% করেছে৷ একইসঙ্গে 2027 অর্থবর্ষের জন্য 6.9% লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, মুদ্রাস্ফীতি 4.6% হবে বলে অনুমান করেছে।
By PTI
Published : April 8, 2026 at 4:15 PM IST
মুম্বই, 8 এপ্রিল: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) 2025-26 অর্থবর্ষের জন্য ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস সংশোধন করে 7.6 শতাংশ করেছে। 8 এপ্রিল, 2026 তারিখে মনিটারি পলিসি কমিটির (এমপিসি) বৈঠকের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা এই ঘোষণা করেন। তবে, পরবর্তী অর্থবর্ষের (FY27) জন্য বৃদ্ধি 6.9 শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে, যা বিশ্বের প্রতিকূলতার কারণে কিছুটা কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের মতে, চলতি অর্থ বছরে (FY26) 7.6 শতাংশ বৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি ছিল পরিষেবা খাতের ধারাবাহিক শক্তি, উৎপাদন খাতের সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা। ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধি 7.8 শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে, যা ভারতীয় অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতাকে প্রতিফলিত করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা আরও স্পষ্ট করেছেন যে, শিল্প ইউনিটগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার বেশি থাকায় বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
2026-27 অর্থবর্ষের (FY27) জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 6.9 শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। ত্রৈমাসিক সংশোধনগুলি হল: অর্থবছর 27-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে 6.8 শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে যা আগে 6.9 শতাংশ অনুমান করা হয়েছিল এবং 2027 অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে 6.7 শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে যা আগে 7 শতাংশ অনুমান করা হয়েছিল৷
এই সামান্য হ্রাসের প্রধান কারণ হিসেবে ইরান যুদ্ধ এবং বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনাকে উল্লেখ করা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা সতর্ক করেছেন যে, বিশ্বব্যাপী জ্বালানির ক্রমবর্ধমান মূল্য এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যা আর্থিক বৃদ্ধির ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে।
মুদ্রাস্ফীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
আরবিআই 2027 অর্থবর্ষের জন্য সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি 4.6 শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (Q3) মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে 5.2 শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম ত্রৈমাসিকে (Q1) এটি 4 শতাংশ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি স্বস্তির বিষয় যে, স্বল্পমেয়াদে খাদ্যপণ্যের দামের পূর্বাভাস স্থিতিশীল রয়েছে।
ভারতের বৈদেশিক অর্থনীতিও বেশ শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। 2026 সালের 3 এপ্রিল পর্যন্ত, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে 697.1 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। এছাড়াও, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই)-এরও উন্নতি হয়েছে, যা ভারতকে গ্রিনফিল্ড প্রকল্পের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করেছে। আরবিআই-এর এই পদক্ষেপ ভারসাম্যপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মনোভাব শক্তিশালী থাকলেও, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কারণে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।