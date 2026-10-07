2023 সালের পর Repo Rate বাড়াল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যয়বহুল হল বাড়ি-গাড়ির ঋণ
Repo Rate Hiked: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, 2023 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর এই প্রথম RBI রেপো রেট বাড়াল।
Published : October 7, 2026 at 11:22 AM IST
মুম্বই, 7 অক্টোবর: বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা এবং অপরিশোধিত তেলের ক্রমবর্ধমান মূল্যের চাপে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) দেশের অর্থনীতি ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন মনিটারি পলিসি কমিটি (MPC) তাদের অক্টোবর মাসের নীতি পর্যালোচনায় Repo Rate 25 বেসিস পয়েন্ট (0.25 শতাংশ) বাড়িয়েছে। এর ফলে, পলিসি রেট এখন 5.25 শতাংশ থেকে বেড়ে 5.50 শতাংশ হয়েছে।
রেপো রেটের এই বৃদ্ধির ফলে ব্যাঙ্কগুলির জন্য ঋণ গ্রহণ আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের উপর ৷ কারণ, রেপো রেটের এই বৃদ্ধির ফলে গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণের সুদের হার বৃদ্ধির জেরে মাসিক কিস্তি (EMI) ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: RBI Governor Sanjay Malhotra says, "... The MPC (Monetary Policy Committee) unanimously voted to increase the policy repo rate by 25 basis points to 5.5%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening. It underscored that, given the current conditions, rate cuts are off the table in the near term, and policy action ahead can only be a rate hike or a pause, depending on the evolving conditions and the outlook." (Source: RBI)— ANI (@ANI) October 7, 2026
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতির বিস্তারিত পর্যালোচনার পর এমপিসি সর্বসম্মতিক্রমে রেপো রেট 25 বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে, পলিসি রেপো রেট বাড়িয়ে 5.50 শতাংশ করা হয়েছে। রেপো রেট বৃদ্ধির পাশাপাশি, স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (SDF) রেট 5.25 শতাংশে সমন্বয় করা হয়েছে। মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি (MSF) রেট এবং ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে 5.75 শতাংশ করা হয়েছে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জানিয়েছেন যে, ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রতিকূল রয়েছে। তা সত্ত্বেও, ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় অর্থনীতি ভবিষ্যতেও তার এই শক্তি বজায় রাখতে পারবে।
3 বছর পর Repo Rate আবার বাড়ল
উল্লেখ্য যে, 2023 সালের ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়িয়েছে। এর আগে, মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলায় আরবিআই 2025 সাল পর্যন্ত মোট 125 বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমিয়েছিল। তবে, সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অপরিশোধিত তেলের দামের উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।