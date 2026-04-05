মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা, এপ্রিলে রেপো রেট কি পরিবর্তিত হবে ?
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক আগামিকাল, 6 এপ্রিল শুরু হতে চলেছে৷ বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সঙ্কটময় পরিস্থিতির নিরিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি এবার রেপো রেট পরিবর্তন করবে ?
By PTI
Published : April 5, 2026 at 5:01 PM IST
মুম্বই, 5 এপ্রিল: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির (MPC Meet) বৈঠক আগামিকাল, 6 এপ্রিল শুরু হতে চলেছে। সবাই এই বৈঠকর দিকে নিবিড়ভাবে নজর রাখছেন। বর্তমান বিশ্বের সঙ্কটময় পরিস্থিতি, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে, আশা করা হচ্ছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আপাতত রেপো রেটে কোনও বড় পরিবর্তন আনবে না। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন থেকেও ইঙ্গিত মিলেছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সময়ে একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সুদের হার স্থিতিশীল রাখতে পারে।
রেপো রেট নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত কী হতে পারে?
বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সঙ্কটময় পরিস্থিতির নিরিখে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবার রেপো রেট পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে পারে। এসবিআই-এর গবেষণা অনুযায়ী, এই হার প্রায় 5.25 শতাংশে স্থিতিশীল থাকতে পারে। এর প্রধান কারণ হল মধ্যপ্রাচ্যে চলা উত্তেজনা। ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইজরায়েলের মধ্যে চলা যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে৷ বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীতে চলা অবরোধের কারণে, অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি 100 ডলারের উপরে চলে গিয়েছে।
অনুমান অনুযায়ী, প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম 10 ডলার বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি 0.60 শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। অপরিশোধিত তেলের দাম, যা দীর্ঘ সময় ধরে প্রতি ব্যারেলে 60 ডলারের আশেপাশে ছিল, গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে সংঘাত শুরুর পর থেকে বেড়ে 100 ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। তার উপর, যুদ্ধের শুরু থেকে রুপির দর মার্কিন ডলারের তুলনায় 4 শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে আমদানিনির্ভর মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ভারতীয় অর্থনীতির উপর মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটের প্রভাব
মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটের প্রভাব এখন আর শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ নেই৷ বিশ্বের 12-14টি দেশ ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে৷ এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির জেরে ব্যাপক মূল্যস্ফীতির সম্মুখীন হচ্ছে বা হতে চলেছে৷ এই পরিস্থিতি ভারতের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করছে। ভারতীয় মুদ্রা রুপি মার্কিন ডলারের তুলনায় ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে। বর্তমানে রুপি তার সর্বকালের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। ফলে, অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে পারে।
বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বিশ্বজুড়ে পরিবর্তনশীল ঝুঁকিগুলোর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আরবিআই (RBI) তাদের আসন্ন নীতিমালায় মুদ্রাস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধিসংক্রান্ত পূর্বাভাসগুলো পুনর্বিবেচনা করতে পারে। এমন একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে, অপরিশোধিত তেলের দাম যদি দীর্ঘ সময় ধরে চড়া থাকে, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি অর্থবছরের জন্য তাদের মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাসটি ঊর্ধ্বমুখী করে সংশোধন করতে পারে। অর্থনীতিবিদরা জানিয়েছেন, বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতিমালার মূল লক্ষ্য আর্থিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করার পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দিকেই নিবদ্ধ থাকবে।
মুদ্রাস্ফীতির কারণে কঠিন পরিস্থিতি
আগামী মাসগুলিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমার সম্ভাবনা কম। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গবেষণা অনুযায়ী, আগামী তিন ত্রৈমাসিক পর্যন্ত সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি 4.5 শতাংশের উপরে থাকতে পারে। এছাড়াও, একটি সম্ভাব্য সুপার এল নিনোর প্রভাবে দাম আরও বাড়তে পারে, যা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলবে। তাই, রেপো রেট পরিবর্তনের আশা এই মুহূর্তে খুবই কম।