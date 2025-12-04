রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা শুক্রবার, রেপো রেট কমবে?
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা নীতি কমিটির বৈঠকে সুদের হার 0.25 শতাংশ কমানো হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। বর্তমানে, রেপো রেট 5.50 শতাংশ।
By PTI
Published : December 4, 2025 at 8:43 PM IST
মুম্বই, 4 ডিসেম্বর: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) মুদ্রা নীতি কমিটির (MPC) বৈঠক 3 ডিসেম্বর শুরু হয়েছে। এই বৈঠক 5 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এবং বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সেই দিন ঘোষণা করা হবে। এই মুদ্রা নীতি কমিটির (MPC) বৈঠকে সুদের হার 0.25 শতাংশ কমানো হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। বর্তমানে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট 5.50 শতাংশ।
যদি এটি ঘটে, তাহলে ঋণ এবং সুদের হার কিছুটা কমতে পারে, যা সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসা উভয়ের জন্যই স্বস্তি বয়ে আনবে। এটি অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক লক্ষণ হতে পারে, কারণ এটি ঋণ সস্তা করবে এবং ব্যবসাকে চাঙ্গা করবে।
এই বছর রেপো রেট 3 বারে 1 শতাংশ কমানো হয়েছে
ফেব্রুয়ারির বৈঠকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার 6.5 শতাংশ থেকে কমিয়ে 6.25 শতাংশ করেছে। প্রায় পাঁচ বছর পর মুদ্রা নীতি কমিটির এই সুদের হার কমিয়েছে। এপ্রিলের বৈঠকে দ্বিতীয় হার কমানো হয়েছিল 0.25 শতাংশ। জুন মাসে তৃতীয় হার কমানো হয়েছিল 0.50 শতাংশ। এর অর্থ হল মুদ্রা নীতি কমিটি টানা তিনটি বৈঠকে সুদের হার 1 শতাংশ কমিয়েছে। তবে পরবর্তী দুটি বৈঠকে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।
রেপো রেট হ্রাসের ফলে কী কী পরিবর্তন আসবে?
রেপো রেট হ্রাসের পর, ব্যাঙ্কগুলি গৃহনির্মাণ এবং গাড়ি ঋণের মতো ঋণের সুদের হারও কমাতে পারে। আপনার সমস্ত ঋণ সস্তা হতে পারে এবং EMIও কমতে পারে। কম সুদের হার গৃহনির্মাণের চাহিদা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে আরও বেশি লোক রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করতে পারবে।
দেশের কোটি কোটি মানুষ আগামিকাল অর্থাৎ 5 ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি ঘোষণার অপেক্ষায় আছেন, যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা সুদের হার সম্পর্কে একটি ঘোষণা করবেন এবং এর সরাসরি প্রভাব ব্যাঙ্ক ঋণের সুদ এবং ইএমআই-এর উপর পড়বে। কিছুদিন আগেও ধারণা করা হচ্ছিল যে মুদ্রাস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে৷ তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট কমাতে পারে৷ কিন্তু, জিডিপির উন্নত তথ্য আসার পর এই সম্ভাবনায় ভাটা পড়েছে। এখন কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট না-ও কমাতে পারে।
দেশীয় ব্রোকারেজ ফার্ম জেএম ফাইন্যান্সিয়াল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্ত এবং তার বিবেচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে । এতে বলা হয়েছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি দেশের আর্থিক বৃদ্ধিকে সমর্থন করার দ্বৈত দায়িত্বের উপর মনোনিবেশ করার গুরু দায়িত্ব রয়েছে। তাই ডিসেম্বরের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি নিয়ে বাজার এবং অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা দ্বিধাবিভক্ত।
এই সময়ে সুদের হার কমানো হলে FY26-এর দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাশিত মৃদু প্রবৃদ্ধি বাড়বে৷ তবে এটি রুপির আরও অবমূল্যায়নের ঝুঁকিও তৈরি করবে। এই পরিস্থিতিতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থিতাবস্থা বজায় রেখে এবং আগামী মাসগুলিতে নীতি সহায়তার জন্য নির্দেশ দিয়ে একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে পারে। যদিও, কিছু বিশ্লেষক বিশ্বাস করেন যে, 25 বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমানো দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে৷ কারণ, এখন মুদ্রাস্ফীতির চাপ কম।
3 ডিসেম্বর থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এমপিসি বৈঠক শুরু হয়েছে এবং গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা 5 ডিসেম্বর সকাল 10 টায় রেপো রেট ঘোষণা করবেন। জেএম ফাইন্যান্সিয়াল তার প্রতিবেদনে আশা প্রকাশ করে জানিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার FY26 বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমপক্ষে 20 বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে 7 শতাংশ করবে এবং মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস 40 বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে 2.2 শতাংশ করবে।