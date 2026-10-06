চলছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তিন দিনের মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক, বাড়তে পারে রেপো রেট
RBI MPC Meet October 2026: বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবার রেপো রেট 0.25 শতাংশ বাড়াতে পারে। মনিটারি পলিসি কমিটির সিদ্ধান্ত বুধবার জানা যাবে ৷
By PTI
Published : October 6, 2026 at 10:53 AM IST
মুম্বই, 6 অক্টোবর: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনিটারি পলিসি কমিটির তিন দিনের বৈঠক সোমবার, 5 অক্টোবর শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবার রেপো রেট 0.25 শতাংশ বাড়াতে পারে।
এমনটা হলে, 2023 সালের ফেব্রুয়ারির পর এটিই হবে প্রথম রেপো রেট বৃদ্ধি, যার ফলে রেপো রেট 5.25 শতাংশ থেকে বেড়ে 5.50 শতাংশ হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা আগামী 7 অক্টোবর এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বিস্তারিত জানাবেন। 2025 সালে 1.25 শতাংশ কমার পর টানা চারটি বৈঠকে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) 2025 সালে চার দফায় রেপো রেট 1.25 শতাংশ কমিয়েছে। এর ফলে রেপো রেট 6.50 শতাংশ থেকে কমে 5.25 শতাংশ হয়েছে। তবে, 2026 সালে এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চারটি বৈঠকে রেপো রেট অপরিবর্তিত রয়েছে। অক্টোবরের বৈঠকটি দেশের উৎসবের ভরা মৌসুমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স এবং আবাসন খাতে ঋণের চাহিদা বেশি থাকে।
যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট 0.25 শতাংশ বাড়ায়, তাহলে ব্যাঙ্কগুলির এক্সটার্নাল বেঞ্চমার্ক লেন্ডিং রেট (EBLR) সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে। এর ফলে নতুন ঋণ আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে এবং বিদ্যমান বাড়ি ও গাড়ির ঋণের গ্রাহকদের ইএমআই বেড়ে যেতে পারে, যা উৎসবের মরসুমে ভোক্তা চাহিদার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
রেপো রেট কী এবং এটি সাধারণ মানুষের বাজেটের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত ?
রেপো রেট হল সেই হার, যে হারে কোনও দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে টাকা ঋণ হিসাবে দেয়।
রেপো রেট বাড়লে ব্যাঙ্কগুলির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নেওয়া আরও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এরপর ব্যাঙ্কগুলি এই খরচ গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দেয়, যার ফলে গৃহঋণ, গাড়িঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার/ইএমআই বেড়ে যায়।
এফডি-র উপর প্রভাব: ঋণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ায়, ব্যাঙ্কগুলি আমানতকারীদের আকৃষ্ট করতে এফডি-র সুদের হারও বাড়াতে পারে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন রেপো রেট বাড়ায় ও কমায়?
রেপো রেট হল মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলার একটি উপায়। যখন মুদ্রাস্ফীতি বেশি থাকে, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ কমাতে পলিসি রেট বাড়িয়ে দেয়। পলিসি রেট বাড়লে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেওয়ার খরচ বেড়ে যায়। এর ফলে, ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের জন্য ঋণ আরও ব্যয়বহুল করে তোলে। এতে অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ কমে যায়। অর্থের প্রবাহ কমে গেলে চাহিদাও কমে যায়, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতিও কমে আসে।
অর্থনীতি যখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায়, তখন পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়। এমন পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নীতিগত সুদের হার কমিয়ে দেয়। এর ফলে ব্যাঙ্কগুলি সস্তায় ঋণ পায় এবং গ্রাহকরাও কম সুদে ঋণ পান।