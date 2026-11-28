'ভারতের চেয়ে অংশীদার দেশগুলি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আরও বেশি সুবিধা নিচ্ছে', মত RBI গভর্নরের
RBI Governor On FTA: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার পরামর্শ হল, ভারতীয় রফতানিকারকদের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির থেকে নিজেদের জন্য আরও বেশি করে সুযোগ খোঁজা উচিত।
By PTI
Published : November 28, 2026 at 11:25 AM IST
মুম্বই, 28 নভেম্বর: দেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলির (FTA) অধীনে প্রদত্ত শুল্ক ছাড়ের সুবিধা ভারতীয় রফতানির মাত্র 20 থেকে 30 শতাংশ নিচ্ছে। তবে, অংশীদার দেশগুলি থেকে ভারতে রফতানির 60 থেকে 70 শতাংশ এই চুক্তিগুলির সুবিধা নিচ্ছে, আজ একথা জানিয়েছেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) গভর্নর বলেছেন যে, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির (MSME) উচিত দেশীয় বাজারের বাইরে প্রসারিত হওয়া, বিদেশি বাজারে সুযোগ অন্বেষণ করা এবং এই চুক্তিগুলির আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা। এসএমই ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিটে মালহোত্রা বলেন, "আমরা এই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করছি না।" তিনি আরও বলেন যে, শ্রম-নিবিড় MSME খাত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে বাণিজ্যের সুফল ছড়িয়ে দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
ভারত ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং নিউজিল্যান্ড-সহ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষর করেছে। সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, "অভ্যন্তরীণ বাজারের বাইরেও নজর দিন। ভারতের যোগ্য রফতানিকারকদের মধ্যে মাত্র 20 থেকে 30 শতাংশ FTA-র অধীনে কম শুল্কের সুবিধা নিচ্ছেন। অংশীদার দেশগুলি থেকে ভারতে রফতানির ক্ষেত্রে এই অনুপাত 60 থেকে 70 শতাংশ।"
তিনি বিদেশি বাজারে প্রবেশের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে (MSME) গুণমান, মানদণ্ড এবং সার্টিফিকেশনে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারতের ক্রমবর্ধমান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নেটওয়ার্ক MSME-গুলিকে নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার, কম খরচে উন্নত মানের কাঁচামাল এবং বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) গভর্নর বলেছেন যে, মহামারীর পর থেকে ভারতের 7.4 শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে MSMEগুলি একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তিনি এই খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) স্বল্প ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভারতে মাত্র প্রায় 15 শতাংশ MSME AI গ্রহণ করছে, যেখানে চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানিতে এর ব্যবহার বেশি। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, 76 শতাংশ MSME কোনও না কোনওভাবে AI ব্যবহার করছে এবং মাত্র 5 শতাংশ এটিকে তাদের কার্যক্রমের মূল অংশ করে তুলেছে।
তিনি বলেন, ‘একটি অনুমান অনুযায়ী, AI, MSME খাতের জন্য 490 থেকে 685 বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি করতে পারে।’ ঋণ খেলাপি (এনপিএ) হিসেবে ঘোষণা করার জন্য নির্ধারিত 90 দিনের সময়সীমা বাড়িয়ে 180 দিন করার শিল্পখাতের দাবির বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর বলেন যে, পরিশোধের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।
তিনি বলেন, "যদি আপনারা পরিশোধের সময়সীমা বাড়ান, তাহলে 90 দিনের মেয়াদও দেরিতে শুরু হবে।" RBI গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের শাখাগুলিতে উদ্যোক্তাদের সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন।
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেছেন, "ঋণ সংকট পুরোপুরি দূর হয়ে যায়নি, তবে তা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে।" এখন প্রথমবারের মতো ঋণগ্রহীতা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসা এবং ছোট শহর ও গ্রামীণ এলাকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
সঞ্জয় মালহোত্রা এমএসএমই-এর জন্য পাঁচটি অগ্রাধিকারের রূপরেখা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্যবসা সম্প্রসারণ, উৎপাদনশীলতা ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাজার অন্বেষণ, ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম (TRADES)-এর মতো পদ্ধতির ব্যবহার। তিনি বলেন, সরকারি সহায়তাকে একটি সমর্থন হিসেবে দেখা উচিত, বিকল্প হিসেবে নয়।