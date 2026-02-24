পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়াল কেন্দ্র, সরাসরি উপকৃত হবেন কৃষকরা
কেন্দ্রীয় সরকার 2026-27 বিপণন মরশুমের জন্য কাঁচা পাটের (টিডি-3 গ্রেড) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টালে 275 টাকা বাড়িয়ে 5,925 টাকা করেছে।
By PTI
Published : February 24, 2026 at 7:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 ফেব্রুয়ারি: পাট চাষীদের জন্য এক বিরাট স্বস্তির খবর ! কেন্দ্রীয় সরকার 2026-27 বিপণন মরশুমের জন্য কাঁচা পাটের (টিডি-3 গ্রেড) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) প্রতি কুইন্টালে 275 টাকা বাড়িয়ে 5,925 টাকা করেছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং পাট উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
50 শতাংশের বেশি খরচের নিশ্চয়তা
কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) একই নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা নিশ্চিত করে যে কৃষকরা সর্বভারতীয় গড় উৎপাদন খরচের কমপক্ষে 50 শতাংশ বেশি দাম পাবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির ফলে, পাট চাষীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আরও ভালো দাম পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কাঁচা পাট উৎপাদনকারী দেশ এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং বিহারের লক্ষ লক্ষ কৃষক এই ফসলের উপর নির্ভরশীল।
2014 সালের পর পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য 2.5 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2014 সালে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল প্রতি কুইন্টাল 2,400 টাকা, যা এখন বেড়ে 5,925 টাকা হয়েছে। এর অর্থ হল গত দশকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) প্রায় 2.5 গুণ বেড়েছে। তাছাড়া, 2004-05 থেকে 2013-14 সালের মধ্যে, পাট চাষীদের মোট 441 কোটি টাকার এমএসপি প্রদান করা হয়েছিল, যেখানে 2014-15 থেকে 2025-26 সালের মধ্যে, এই পরিমাণ বেড়ে 1,342 কোটি টাকা হয়েছে, যা প্রায় তিনগুণ।
সরকার জানিয়েছে যে, মূল্য সহায়তা কার্যক্রমের দায়িত্ব ভারতের পাট কর্পোরেশন (জেসিআই)কে দেওয়া হয়েছে। বাজার মূল্য যদি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নিচে নেমে যায়, তাহলে জেসিআই সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করবে। এই প্রক্রিয়ায় যে কোনও রকম ক্ষতি হলে কেন্দ্রীয় সরকার তা পূরণ করবে।
পাটের অন্যান্য গ্রেডের দামও স্থির করা হবে
অন্যান্য গ্রেড এবং জাতের কাঁচা পাটের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য TD-3 গ্রেডের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে। এটি পাটের খাতে মূল্যের ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং কৃষকদের স্থিতিশীল আয় নিশ্চিত করবে বলে মনে করছে কেন্দ্র।
কৃষকদের জন্য এর অর্থ কী?
বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি কৃষকদের বাজার অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। এটি পাট চাষকেও উৎসাহিত করবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে।