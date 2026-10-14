আগামিদিনে 10 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য: পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

আগামিদিনে 10 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য: পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়
Purnendu Chattopadhyay on Employment: বুধবার হলদিয়ায় উদ্বোধন হল ফেনল ও অ্যাসিটোন প্লান্টের ৷ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : October 14, 2026 at 3:54 PM IST
হলদিয়া (পূর্ব মেদিনীপুর), 14 অক্টোবর: শিল্পশহর হলদিয়ায় নতুন ফেনল ও অ্যাসিটোন প্লান্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এই শিল্প প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে এদিন চাঁদের হাট বসেছিল হলদিয়ার মঞ্চে । প্রশাসনিক শীর্ষকর্তা থেকে শুরু করে রাজনীতির একাধিক পরিচিত মুখকে এক মঞ্চে দেখা যায় । আর এই মঞ্চ থেকেই রাজ্যে আগামিদিনে 10 লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির বড় ঘোষণা করলেন চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধার পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, ‘‘আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে আগামিদিনে 10 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য ।’’
রাজ্যের শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে এদিন যথেষ্ট আশাবাদী পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, ‘‘একটা সমৃদ্ধশালী রাজ্য হওয়ার সব সম্ভাবনা রয়েছে বাংলার ।’’ আর সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েই রাজ্যে বিপুল কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তাঁর সংস্থা । সেটাই তাঁর 10 লক্ষ কর্মসংস্থানের ঘোষণার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় ৷
ভবিষ্যতের শিল্প মানচিত্রে বাংলাকে শীর্ষস্থানে দেখতে চান পূর্ণেন্দুবাবু । সে জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই রাজ্য সরকারের কাছে একটি বিশেষ তহবিল গড়ার প্রস্তাব রাখেন তিনি । বলেন, ‘‘আমি রাজ্য সরকারের কাছে একটা প্রপোজ করব 2047 সালের মধ্যে রাজ্যকে শিল্পে সেরা করার জন্য একটা 'প্রমিনেন্ট ক্যাপিটাল ফান্ড'-এর ব্যবস্থা এখন থেকেই করতে হবে ।’’
এদিনের অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুরনো দিনের স্মৃতিতে ডুব দেন এই শিল্পপতি ৷ হলদিয়ার বুকে শিল্প গড়ার শুরুর দিনগুলির কথা তুলে ধরেন তিনি । পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘33 বছর আগে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস বলে একটা বোর্ড লাগানো রয়েছে আর কিছু গরু চরে বেড়াচ্ছে ।’’ সেই অবস্থা থেকে আজকের এই কারখানা গড়ে ওঠার পেছনে যে অসংখ্য মানুষের অবদান রয়েছে, তা মনে করিয়ে দেন তিনি । তাঁর কথায়, ‘‘বহু মানুষের নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই কারখানা ।’’
বাংলার মাটিতে শিল্প গড়ার পেছনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং নিজের মায়ের অনুপ্রেরণার কথা এদিন অকপটে জানান তিনি । স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘‘সেই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আমাকে বলেছিলেন 'বাঙালিরা যদি বাঙালিদের না দেখে তবে কে দেখবে’ ।’’ একই সঙ্গে মায়ের নির্দেশের কথাও শোনান তিনি । পূর্ণেন্দুবাবু জানান, তখন তাঁর মা তাঁকে বলছিলেন, ‘‘দেখ যদি বাংলার জন্য কিছু করতে পারিস ।’’
তবে হলদিয়ায় শিল্প গড়ার এই দীর্ঘ পথ যে মোটেই মসৃণ ছিল না, সেকথাও গোপন করেননি চ্যাটার্জি গ্রুপের কর্ণধার । তিনি বলেন, ‘‘গত তিন দশকে আমাদের অনেক অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে ।’’ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কোন মন্ত্রে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন, তা জানাতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর উল্লেখ করেন এই শিল্পপতি । তিনি বলেন, ‘‘স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী, 'ওঠ জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না' আমিও সেই বাণী মাথায় রেখেই এগিয়ে চলি ।’’
উল্লেখ্য, এদিন সভাস্থলে পৌঁছেই প্রথমে মন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী । পুজো সেরে তিনি সোজা চলে যান নতুন কারখানার ভেতরে । ঘুরে দেখেন ফিনাইল ও অ্যাসিটোন প্লান্টের কন্ট্রোল রুম । কারখানার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার পর তিনি মূল মঞ্চে ওঠেন ।
উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিতির তালিকাটি ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মঞ্চে ছিলেন কাঁথির প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী ৷ স্বপন দাশগুপ্ত, অর্জুন সিং, তাপস রায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ বেশকয়েকজন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ৷ এছাড়া ছিলেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া এবং নন্দীগ্রামের বিধায়ক হাসিরানি রথও ।
প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত । শিল্পমহলের প্রতিনিধি হিসেবে মঞ্চে ছিলেন চ্যাটার্জি গ্রুপের প্রধান পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্য়ায় ।
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