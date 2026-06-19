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এবছর 20 হাজার কোটির বাড়তি রাজস্ব আদায় প্রয়োজন, জানালেন পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার

বুধবার দুর্গাপুরের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য়ের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য় কারিগরী মন্ত্রী অজয় পোদ্দার৷ সেখানেই ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি একথা জানান৷

Ajay Poddar on Revenue Collection
দুর্গাপুরের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্য়ের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য় কারিগরী মন্ত্রী অজয় পোদ্দার৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 8:34 PM IST

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দুর্গাপুর, 19 জুন: ‘‘এই বছর 20 হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে না পারলে রাজ্যের পক্ষে সমস্যা হবে’’, সম্প্রতি দুর্গাপুরের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে এমন কথাই বলেন রাজ্যের জনসাস্থ্য কারিগরি এবং পূর্ত দফতরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। এছাড়াও তিনি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন যে আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত জেলায় জল জীবন মিশনের কাজ শেষ করা হবে৷

শিল্পশহর দুর্গাপুরের বামুনাড়া ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়৷ সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার৷ সেখানে শিল্পায়ন, শিল্পের পুনরুজ্জীবন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শিল্পে ইনসেনটিভ দেওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়৷

Ajay Poddar on Revenue Collection
দুর্গাপুরের শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্য়ের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য় কারিগরী মন্ত্রী অজয় পোদ্দার৷ (নিজস্ব ছবি)

ওই বৈঠকে এলাকার বহু শিল্পপতি ও উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন৷ তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা, চ্যালেঞ্জ এবং শিল্পায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। শিল্পপতিরা শিল্পবান্ধব পরিবেশ আরও উন্নত করা, পরিকাঠামোর বিকাশ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শও দেন৷

মাননীয় মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের শিল্পোন্নয়নকে নতুন গতি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাজ্য সরকার 20 হাজার কোটি টাকার নতুন রাজস্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে৷ যেখানে শিল্পক্ষেত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।’’

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আগামিদিনে রাজ্যে পুরনো শিল্পের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বৃহৎ পরিসরে নতুন শিল্প স্থাপিত হবে। শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘‘নির্ভয়ে ও স্বচ্ছ পরিবেশে ব্যবসা পরিচালনা করুন৷ কারণ, শিল্পায়নের জন্য রাজ্যে ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে।’’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘রাজ্যে অবৈধ সিন্ডিকেট সংস্কৃতির অবসান ঘটেছে এবং প্রশাসনিক কার্যপ্রণালীতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।’’ তিনি শিল্পপতিদের শ্রম আইন যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান এবং বলেন, ‘‘যদি কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ইউনিয়নের নামে কিছু অসামাজিক ব্যক্তি বা তোলাবাজ চক্র অযথা হয়রানি করে, তবে প্রশাসন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিল্পের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে।’’

বৈঠকে শিল্পোন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও শিল্প পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। ওই আলোচনা সভায় দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বামুনাড়া ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল আগরওয়াল, সম্পাদক বিকাশ গোয়েঙ্কা-সহ শিল্পজগতের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

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