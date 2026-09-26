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ATM লেনদেনে কোনও চার্জ লাগবে না, 3 দিনের ধর্মঘটের মধ্যে বড় ঘোষণা সরকারি ব্যাঙ্কের

28 থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রস্তাবিত দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এটিএম থেকে টাকা তোলার জন্য গ্রাহকদের কোনও চার্জ দিতে হবে না।

free ATM withdrawals
ATM লেনদেনে কোনও চার্জ লাগবে না (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 2:27 PM IST

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নয়াদিল্লি, 26 সেপ্টেম্বর: এটিএম থেকে টাকা তোলার জন্য গ্রাহকদের আর কোনও চার্জ দিতে হবে না। তবে, এই সুবিধাটি মাত্র তিন দিনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা 28, 29 এবং 30 সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে যাবেন । এই 28 থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রস্তাবিত দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের (BANK STRIKE) পরিপ্রেক্ষিতে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) গ্রাহকদের কাছ থেকে এটিএম লেনদেনের ফি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্যাঙ্কের ঘোষণা অনুয়ায়ী, এই তিন দিন এসবিআই গ্রাহকরা যেকোনও ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে নগদ টাকা তুলতে পারবেন। অর্থাৎ, গ্রাহকের যদি নগদ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে এসবিআই এটিএম খোঁজার দরকার নেই; তিনি অন্য যে কোনও ব্যাঙ্কের এটিএম থেকেও টাকা তুলতে পারবেন। এসবিআই 28, 29 এবং 30 সেপ্টেম্বর ওই এটিএম লেনদেনের জন্য কোনও ফি নেবে না।

স্টেট ব্যাঙ্ক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, "ধর্মঘট চলাকালীন আমরা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও, গ্রাহকদের ধর্মঘটের তারিখের অনেক আগেই জরুরি ব্যাঙ্কিং লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নগদ টাকার প্রয়োজনে এটিএম/এডিডব্লিউএম ব্যবহার করুন। কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি) ব্যবহার করুন। এবং ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ইয়োনো, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমকে অগ্রাধিকার দিন।"

দুটি প্রধান দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (UFBU) দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির প্রধান দাবি হল পাঁচ দিনের কর্মদিবসের অনুমোদন এবং সরকারের নতুন পারফরম্যান্স-লিঙ্কড ইনসেনটিভ (পিএলআই) প্রকল্প প্রত্যাহার। সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই দাবিগুলি মেনে না নিলে আগামী 26 অক্টোবর থেকে দেশজুড়ে ব্যাঙ্কগুলিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু হবে।

ধর্মঘট কেন হচ্ছে?

ইউএফবিইউ জানিয়েছে যে, 2024 সালের 8 মার্চ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ)-এর সঙ্গে দ্বাদশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং নবম যৌথ নোট স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিতে সপ্তাহে পাঁচ দিনের কর্মদিবসে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই চুক্তির অধীনে, কর্মচারীরা সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন 40 মিনিট বেশি কাজ করবেন। আইবিএ এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল ৷ কিন্তু, দুই বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এটি অর্থ মন্ত্রকের অনুমোদন পায়নি।

সপ্তাহে পাঁচ দিনের কর্মদিবসের বিষয়টি কী ?

বর্তমানে মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকে।

নতুন প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি শনিবার ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে।

এর পরিবর্তে, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন কাজের সময় 40 মিনিট করে বাড়বে।

কেন্দ্রীয় সরকার সকল সরকারি খাতের ব্যাঙ্ক (পিএসবি) এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকে (আরআরবি) রবিবার, 27 সেপ্টেম্বর খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তবে, প্রধান ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়নগুলি তিন দিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এবং কর্মচারীদের রবিবার অফিসে না আসার জন্য অনুরোধ করছে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়নগুলি রবিবারকে কর্মদিবস রাখার বিরোধিতা করেছে। ব্যাঙ্কিং কর্মচারী সংগঠনগুলি 27 সেপ্টেম্বরকে কর্মদিবস রাখার সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করেছে। NOBW, NOBO, AIGBWO, এবং AIGBOO-এর ফেডারেশন নেতারা এবং বিএমএস-এর আর্থিক খাতের দায়িত্বে থাকা গিরিশ চন্দ্র আর্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে অর্থ পরিষেবা বিভাগের সচিবের সঙ্গে দেখা করেছেন।

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BANK STRIKE
ATM CHARGES
ব্যাঙ্ক ধর্মঘট
এটিএম চার্জ
PSU BANKS WAIVE ATM CHARGES

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