ETV Bharat / business

শিফটের পর অফিসের ফোন-ইমেল দেখা বাধ্যতামূলক নয়, কর্মী-স্বার্থে বিল পেশ লোকসভায়

লোকসভায় সুপ্রিয় সুলে যে বিল পেশ করেছেন, তা কর্মীদের স্বার্থরক্ষা, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবন-কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষার আইনি অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য৷

Supriya Sule
লোকসভার সদস্য সুপ্রিয়া সুলে (ছবি: সংসদ টিভি)
author img

By ANI

Published : December 6, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 6 ডিসেম্বর: লোকসভার সদস্য সুপ্রিয়া সুলে ভারতে শ্রমিক ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবন এবং কর্মজীবনের ভারসাম্য বৃদ্ধির জন্য নিম্নকক্ষে একটি ব্যক্তিগত সদস্য বিল (Private Member's Bill) পেশ করেছেন। "দ্য রাইট টু ডিসকানেক্ট বিল, 2025" নামের বিলটিতে বিভিন্ন হারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিলের বিধান মেনে না চলার জন্য প্রতিষ্ঠানের (কোম্পানি বা সমিতি) উপর জরিমানা আরোপ করা হবে। শুক্রবার লোকসভায় উপস্থাপিত এই বিলটি প্রতিটি কর্মচারীকে কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত ইলেকট্রনিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার প্রদান করার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে।

সুপ্রিয়া সুলে লোকসভায় যে ব্যক্তিগত সদস্য বিল (Private Member's Bill) পেশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, অফিসের কাজের সময় শেষ হলে প্রত্যেক কর্মচারীকে যাতে কর্মক্ষেত্রের ফোন ধরতে বা ইমেল দেখতে বাধ্য না করা হয়, সেই অধিকার নিশ্চিত করা হোক। অফিসের শিফট শেষ হওয়ার পর কর্মীদের ‘ব্যক্তিগত সময়’-এ এবং ছুটির দিনেও পুরো সময়টাতে কোনও কর্মচারীকে যাতে অফিসের ফোন ধরতে না হয় বা ইমেল দেখতে বা তার জবাব দিতে না হয়, সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

সুপ্রিয়া সুলে তাঁর X হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "এর লক্ষ্য হল "আজকের ডিজিটাল সংস্কৃতির কারণে সৃষ্ট বার্নআউট" কমিয়ে উন্নত মানের জীবনযাত্রা এবং স্বাস্থ্যকর কর্মজীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা৷" তিনি ব্যক্তিগত সদস্য বিলে (Private Member's Bill) যুক্তি দিয়েছেন, ডিজিটাল এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি কাজের নমনীয়তার ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করে৷ তবে এটি পেশাদার এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমারেখা ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও বহন করে।

এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয় সুলের পেশ করা বিলটিতে আরও বলা হয়েছে, "কর্মচারীদের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন৷ কোম্পানিগুলির প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা এবং তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মসংস্কৃতিও বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। প্রত্যেক কোম্পানির তাদের কর্মীদের সঙ্গে পরিষেবার শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করা সময় এসেছে৷"

কোনও বিষয়ে আইন আনার প্রয়োজন হলে বা আলোচনার দরকার হলে লোকসভা বা রাজ্যসভার সাংসদ সেই সংক্রান্ত বিল সংসদে পেশ করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে কোনও আইন পাসের আগে সে বিষয়ে জনমত জানার জন্যেও লোকসভা বা রাজ্যসভায় বিল পেশ করা হয়৷ শুক্রবার লোকসভায় এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয় সুলে যে বিল পেশ করেছেন, তা কর্মীদের স্বার্থরক্ষা এবং কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবন এবং কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য৷

  1. বদলে গিয়েছে গ্র্যাচুইটির নিয়ম; এক বা 3 বছর পর চাকরি ছাড়লে কত টাকা পাবেন?
  2. আর 5 বছরের অপেক্ষা নয়, এবার একবছরের চাকরিতেই মিলবে গ্র্যাচুইটির টাকা

TAGGED:

SUPRIYA SULE
RIGHT TO DISCONNECT AFTER OFFICE
দ্য রাইট টু ডিসকানেক্ট বিল 2025
ব্যক্তিগত সদস্য বিল
PRIVATE MEMBERS BILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.