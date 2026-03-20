ইরান যুদ্ধের জের, দাম বাড়ল পেট্রোলের
শুক্রবার থেকে লিটার প্রতি 2 টাকা 35 পয়সা করে বাড়ছে দাম ৷
Published : March 20, 2026 at 3:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 মার্চ: দাম বাড়ল প্রিমিয়াম পেট্রোলের ৷ শুক্রবার থেকে লিটার প্রতি 2 টাকা 35 পয়সা করে বাড়ছে দাম ৷ এর পাশাপাশি বিপিসিএল, এইচপিসিএল এবং আইওসিএল পেট্রোলের দাম 2 টাকা 9 পয়সা থেকে 2 টাকা 35 পয়সার মধ্যে বেড়ছে ৷ তবে সাধারণ পেট্রোলের দামে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না ৷
এ প্রসঙ্গে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্মসলচিব সুজাতা শর্মা বলেন, " সাধারণ পেট্রোলের দাম বাড়েনি ৷ শুধুমাত্র প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৷ প্রতিদিন ভারতে যে পরিমাণ পেট্রোল বিক্রি হয় তার মাত্র 2 থেকে 4 শতাংশ প্রিমিয়ান ৷"
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আঁচ বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই পড়েছে ভারতে ৷ কারণ দেশের প্রয়োজনীয় জ্বালানির অধিকাংশই আসে উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে ৷ এই পরিস্থিতিতে জ্বালানির সঙ্কট নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত সরকার ৷ কিন্তু দেশে জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন সুজাতা শর্মা ৷ তার 24 ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ল দাম ৷