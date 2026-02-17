ETV Bharat / business

মাসে 1500 টাকা জমিয়েই মিলবে 35 লাখ ! দুর্দান্ত স্কিম পোস্ট অফিসের

আপনি কি নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের জায়গা খুঁজছেন ? তাহলে ভারতীয় ডাক বিভাগের একটি যোজনা আপনার জন্য ভাল বিকল্প হতে পারে।

Post Office Scheme
পোস্ট অফিসের দুর্দান্ত স্কিমে মাসে 1500 টাকা জমিয়েই মিলবে 35 লাখ (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 17, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 17 ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় ডাকঘরের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প জনসাধারণের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত এবং নিশ্চিত রিটার্ন প্রদান করে। এই কারণেই লক্ষ লক্ষ মানুষ ডাকঘরের প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করছেন। আপনি যদি নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ খুঁজছেন, তাহলে ভারতীয় ডাক বিভাগের গ্রাম সুরক্ষা যোজনা (Gram Suraksha Yojana) একটি ভাল বিকল্প হতে পারে।

গ্রামীণ ডাক জীবন বিমা সুরক্ষার অধীনে পরিচালিত এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে গ্রামীণ এবং আধা-শহুরে এলাকার মানুষের জন্য তৈরি। এমনকি নিম্ন আয়ের ব্যক্তিরাও এই প্রকল্পের অধীনে অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পেতে পারেন। এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিদিন মাত্র 50 টাকা বা মাসে 1500 টাকা জমা করে ভবিষ্যতে সর্বোচ্চ 35 লক্ষ টাকা জমাতে পারেন। গ্রাম সুরক্ষা যোজনা (Gram Suraksha Yojana) একটি জীবন বিমা পলিসি যা বিনিয়োগ এবং সুরক্ষা উভয়ই প্রদান করে। সর্বনিম্ন 10,000 টাকা এবং সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা কভার দাবি করা যেতে পারে। 19 থেকে 55 বছর বয়সী যে কোনও ভারতীয় নাগরিক এই প্রকল্পে যোগ দিতে পারেন।

বিনিয়োগকারীরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে পারেন। এই পরিকল্পনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল পলিসি কেনার চার বছর পরেও ঋণ সুবিধা পাওয়া যায়। প্রয়োজনে, তিন বছর পর পলিসিটি সমর্পণ করা যেতে পারে। তবে, পাঁচ বছরের আগে সমর্পণ করলে বোনাস সুবিধা পাওয়া যায় না।

এই স্কিমের মেয়াদ সর্বোচ্চ 80 বছর বয়স পর্যন্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ, বিনিয়োগকারীর বয়স যত কম হবে, তার রিটার্ন তত বেশি হতে পারে। যদি পলিসিধারক স্কিমের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে মারা যান, তাহলে বিমাকৃত অর্থের সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং অর্জিত বোনাস তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে।

যদি কোনও ব্যক্তি 19 বছর বয়সে এই বিমা প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন এবং প্রতি মাসে 1500 টাকা (অর্থাৎ দৈনিক 50 টাকা) প্রিমিয়াম দেন, তাহলে বিমা প্রকল্পের সময়কাল শেষ হওয়ার পর, তিনি প্রায় 31 লক্ষ টাকা থেকে 35 লক্ষ টাকা পর্যন্ত রিটার্ন পেতে পারেন। রিটার্নের পরিমাণে এই পার্থক্য পলিসির সময়কাল, নিশ্চিত পরিমাণ, বিনিয়োগকারীর বয়স এবং বোনাসের হারের উপর নির্ভর করে।

