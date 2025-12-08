ETV Bharat / business

পোস্ট অফিসের এই স্কিমে সুদ পাবেন 5.4 লাখ টাকা ! 5 বছরে মিলবে আড়াই গুণ রিটার্ন

পোস্ট অফিসের এই সঞ্চয় প্রকল্পে 2,10,000 টাকা বিনিয়োগ করে পেতে পারেন প্রায় সাড়ে 7 লাখ টাকা! অর্থাৎ, 5 বছরেই প্রায় আড়াই গুণ রিটার্ন পাওয়া যাবে৷

Post Office Recurring Deposit
পোস্ট অফিসের এই সঞ্চয় প্রকল্পে 2 লাখ 10 হাজার টাকা বিনিয়োগ করে পেতে পারেন প্রায় সাড়ে 7 লাখ টাকা (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 5:45 PM IST

হায়দরাবাদ, 8 ডিসেম্বর: গ্রামীন ভারতের এখনও লক্ষাধিক মানুষ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পোস্ট অফিসের উপরেই নির্ভরশীল৷ কোনও ঝুঁকি ছাড়াই বিনিয়োগে বড় রিটার্ন পেতে হলে ভারতীয় ডাক বিভাগের একাধিক ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে আজও উপকৃত হচ্ছেন বহু মানুষ৷ এই প্রতিবেদনে পোস্ট অফিসের এমনই একটি সঞ্চয় প্রকল্পের কথা জেনে নেওয়া যাক যেখানে নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমিয়ে 5 বছরে প্রায় আড়াই গুণ রিটার্ন পাওয়া যাবে৷

পোস্ট অফিস রিকারিং ডিপোজিট (RD) স্কিম দ্রুত সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ৷ আপনি যদি 2026 সালের জানুয়ারি থেকে পোস্ট অফিসের রিকারিং ডিপোজিট (RD) স্কিমে বিনিয়োগ শুরু করেন, তাহলে 5 বছর পর আপনার মোট জমা টাকার পরিমাণ হবে প্রায় 7.5 লক্ষ টাকা, যেখানে আপনার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে আনুমানিক 2 লক্ষ 10 হাজার টাকা৷

পোস্ট অফিস রিকারিং ডিপোজিট

পোস্ট অফিসের রিকারিং ডিপোজিট (RD) স্কিমটি তাদের জন্য আদর্শ যারা নিয়মিতভাবে অল্প পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে চান বা পারেন। বিনিয়োগ প্রতি মাসে মাত্র 100 টাকা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে এবং আপনার সুবিধা অনুযায়ী এই পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। পোস্ট অফিসের রিকারিং ডিপোজিটের মেয়াদ 5 বছর। সুদের হার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা হয় এবং মেয়াদপূর্তিতে সম্পূর্ণ পরিমাণ ফেরত পাওয়া যায়। পোস্ট অফিসের এই স্কিমটি শিশুদের শিক্ষা, বিয়ে বা অন্যান্য ভবিষ্যতের আর্থিক প্রয়োজনের জন্য একটি নিরাপদ তহবিল তৈরির সহজ উপায়।

পোস্ট অফিসের রিকারিং ডিপোজিটে বিনিয়োগ এবং রিটার্নের হিসাব

ধরা যাক 2026 সালের জানুয়ারি থেকে পোস্ট অফিসের রিকারিং ডিপোজিটে প্রতি মাসে 3,500 টাকা করে বিনিয়োগ শুরু করা হল। পাঁচ বছর বা 60 মাসে এইভাবে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে 2,10,000 টাকা। পোস্ট অফিসের রিকারিং ডিপোজিটে প্রায় 6.7 শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যায় যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা হয়। এই হারে, 5 বছরের শেষে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় 7,49,339 টাকা হতে পারে। অর্থাৎ, পোস্ট অফিসের এই প্রকল্পে কোনও গ্রাহক শুধুমাত্র সুদ বাবদই পাবেন 5 লক্ষ 39 হাজার 339 টাকা৷ আরও সহজ করে বলতে হলে, পোস্ট অফিসের রিকারিং ডিপোজিটে বিনিয়োগকারী তাঁর মোট বিনিয়োগ করা অর্থের প্রায় আড়াই গুণ রিটার্ন পাবেন মাত্র 5 বছরের মেয়াদে৷

