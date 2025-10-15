ETV Bharat / business

সুদের হার আরও কমানোর সুযোগ রয়েছে, জানালেন রিজর্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর

RBI Governor Sanjay Malhotra
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : October 15, 2025 at 7:11 PM IST

মুম্বই, 15 অক্টোবর: বুধবার প্রকাশিত মুদ্রানীতি কমিটির (MPC) বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুযায়ী, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা তাঁর মতামতে জানিয়েছেন যে সুদের হার আরও কমানোর সুযোগ রয়েছে ৷ তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, একটি উপযুক্ত সময়ে সুদের হার কমানো হবে, যার প্রভাবও কাঙ্ক্ষিত হবে।

1 অক্টোবর সমাপ্ত বৈঠকয় এমপিসির আরও পাঁচ সদস্যের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর স্বল্পমেয়াদী ঋণের হারের স্থিতাবস্থার পক্ষে তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। ওই বৈঠকে সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, পূর্বাভাসের নিম্নমুখী সংশোধনের ফলে প্রধান মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল মুদ্রাস্ফীতির জন্য দৃষ্টিভঙ্গি আর্থিক বৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য নীতিগত স্থান উন্মুক্ত করবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা তাঁর মতামতে বলেন, "যদিও নীতিগতভাবে পলিসির হার আরও কমানোর সুযোগ রয়েছে, আমি মনে করি এটি এর জন্য উপযুক্ত সময় নয়, কারণ এর কাঙ্ক্ষিত প্রভাব পড়বে না। সুতরাং, আমি পলিসি রেপো রেট 5.50 শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে ভোট দিচ্ছি। তবুও, নীতির উদ্দেশ্য হল বৃদ্ধি-সক্ষম পরিস্থিতি সহজতর করা।"

সেপ্টেম্বরে ভারতের খুচরো মূল্যস্ফীতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2-6 শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার নীচে নেমে 1.54 শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা অগস্টে ছিল 2.07 শতাংশ। খুচরো মূল্যস্ফীতির এই হার 2017 সালের জুনের পর থেকে মুদ্রাস্ফীতির সর্বনিম্ন স্তর। এর অর্থ হল, আট বছরের মধ্যে 2025 সালের সেপ্টেম্বরে মুদ্রাস্ফীতির হার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে।

অর্থনীতির বিশ্লেষকদের বিশ্বাস, মুদ্রাস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাওয়ায় ভবিষ্যতে রেপো রেট কমানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আরও সুযোগ করে দিতে পারে, যা দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। এই বছরের শুরু থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার 100 বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে। অগস্টে মুদ্রানীতি কমিটির (RBI MPC Meet) বৈঠকের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) সুদের হার (Repo Rate) স্থিতিশীল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। টানা তিনবার রেপো রেট কমানোর পর, অগস্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হারে কোনও পরিবর্তন করেনি।

মুদ্রানীতি কমিটির (MPC) সদস্য এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর পুনম গুপ্তা বলেছেন যে বৃদ্ধি-মুদ্রাস্ফীতির মিশ্রণ নীতিগত হার আরও কমানোর জন্য সম্ভাব্যভাবে কিছুটা জায়গা খুলে দিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটির (MPC) পরবর্তী বৈঠক আগামী 3 থেকে 5 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। অর্থনীতিবিদরা ডিসেম্বরের এই বৈঠকে সুদের হার আরও 25 বেসিস পয়েন্ট কমার আশা করছেন।

